Sind die Rollen im Westderby klar verteilt?

Mit Rapid-Leihspieler Moritz Oswald stieß diese Woche ein Mittelfeldspieler zur WSG. Trainer Philipp Semlic spricht auch offen davon, dass sein Team noch Zeit braucht. Allerdings hatten die Wattener wegen des spielfreien Wochenendes – die Partie gegen Austria Wien wurde auf den 2. September verschoben – nun zwölf Tage Zeit, sich auf die heutige Partie vorzubereiten. „Wir haben dadurch den nächsten Schritt gehen können in allen Phasen des Spiels“, sieht Semlic Fortschritte. Im Sturm der Gäste spielt mit Nikolai Baden-Frederiksen ein Ex-Lustenauer, der bei der Austria allerdings zum großen Flop wurde.