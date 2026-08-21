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Hat Ihre Partnerschaft den Hitzesommer überdauert?

Intim
21.08.2026 12:38
Hitze, Urlaub, Probleme: Wie übersteht man als Paar eigentlich die langen heißen Ferientage?
Hitze, Urlaub, Probleme: Wie übersteht man als Paar eigentlich die langen heißen Ferientage?(Bild: Krone-Collage/Krone KREATIV/Krone Kreativ/Stock.adobe.com, Netfalls 2015, Svitlana - stock.adobe.com, kieferpix - stock.adobe.com)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Urlaubszeit, Hitzeperiode und bei vielen reichte das Geld höchstens für „Balkonien“: Generell waren es keine leichten drei Sommermonate. Da fragen wir uns: Wie viele Beziehungen haben heuer in der heißen Ferienzeit gelitten?

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Statistisch gesehen finden rund 33 Prozent aller Paartrennungen direkt nach den Sommerferien bzw. zeitnah danach statt. Der Spätsommer, vor allem der August, gilt neben dem Frühjahr weltweit als absolute Hochphase für Beziehungsenden und Scheidungsanträge. 

Kommen dann noch Faktoren wie lange Hitzeperioden dazu bzw. wie fehlendes Geld für – getrennte – Erholungsurlaube, fällt es wohl noch einmal schwerer, Paarprobleme gut zu bewältigen und wieder auf einen Nenner zu kommen. Oder?

Was meinen Sie: alles nur statistischer Unfug oder stimmt das tatsächlich? Haben Sie denn schon einmal erlebt, dass eine Beziehung nach einem Urlaub zerbrochen ist? Oder ganz im Gegenteil: Haben Sie Ferien vielleicht sogar zusammengeschweißt?

Und ganz wichtig: Wie „überlebt“ man eigentlich als Paar gemeinsam nervige Hitzetage, wenn man nicht zwischendurch an den Arbeitsplatz „flüchten“ oder einfach mal kurz allein wegfahren kann? Haben Sie einen Rat für uns?

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