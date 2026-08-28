Steuerschulden! England-Legende droht Insolvenz

Der britischen „Daily Mail“ zufolge droht Jamie Carragher aufgrund offener Steuerschulden ein Insolvenzverfahren. Die Steuerbehörde HMRC soll einen entsprechenden Antrag beim High Court in London eingereicht haben.
„Es handelt sich um eine private Steuerangelegenheit, die eigentlich schon früher hätte geklärt werden sollen. Die entsprechenden Schritte zur Beilegung des Falls werden heute eingeleitet“, erklärte ein Sprecher des ehemaligen englischen Teamspielers.
Gemeinsame Lösung angestrebt
Er gehe davon aus, dass das Verfahren nicht weiterverfolgt werde. Auch die HMRC erklärte, zunächst zu versuchen, gemeinsam mit den Betroffenen Lösungen für offene Steuerschulden zu finden.
Trotz der finanziellen Probleme ist Carragher nach wie vor als TV-Experte für Sky und CBS tätig.
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