Traktor überschlug sich bei Absturz mehrmals

Nachdem der Fahrer vom Rettungshubschrauber abtransportiert worden war, ging es für die 37 Feuerwehrleute daran, den Traktor zu bergen. „Das muss gleich passieren. Sobald das Fahrzeug auf der Straße steht, ist die Umweltgefahr gebannt“, sagt Ziller. Für die Bergung wurde eine Beleuchtung aufgebaut, der Traktor auf die Räder gestellt und mit der Seilwinde des Rüstlöschfahrzeugs den Hang hinaufgezogen.