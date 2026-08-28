Haakon ist der neue König: Wie es nun weitergeht

Denn eine Übergangszeit nach dem Tod von König Harald ist in Norwegen nicht vorgesehen, die Thronfolge ist in der norwegischen Verfassung geregelt. Aus Kronprinz Haakon wurde nach dem Ableben von König Harald am Freitagmorgen automatisch König Haakon VIII. von Norwegen.

Segnung des Königspaares

In den nächsten Stunden wird ein Staatsrat stattfinden, also ein Treffen zwischen der Regierung und dem neuen König. Hier teilt Haakon der Regierung offiziell mit, dass der bisherige König gestorben ist.

Am Tag nach dem Tod wird Haakon voraussichtlich eine Ansprache an das Volk halten. Den vorgeschriebenen Eid auf die Verfassung, der von einer feierlichen Zeremonie begleitet wird, legt Haakon schließlich wenige Tage später vor dem Storting, dem norwegischen Parlament, ab. Der genaue Ablauf wird am Tag nach dem Tod bekannt gegeben.