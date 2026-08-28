Haakon ist der neue König: Wie es nun weitergeht

König Harald ist tot: Der norwegische Monarch starb am Freitagmorgen im Alter von 89 Jahren im Rikshospitalet in Oslo. Mit seinem Tod ist sein Sohn Haakon nun offiziell König von Norwegen. Denn in Norwgen gilt: „Kongen er død – Leve Kongen“ – also: „Der König ist tot – Es lebe der König.“
Denn eine Übergangszeit nach dem Tod von König Harald ist in Norwegen nicht vorgesehen, die Thronfolge ist in der norwegischen Verfassung geregelt. Aus Kronprinz Haakon wurde nach dem Ableben von König Harald am Freitagmorgen automatisch König Haakon VIII. von Norwegen.
Segnung des Königspaares
In den nächsten Stunden wird ein Staatsrat stattfinden, also ein Treffen zwischen der Regierung und dem neuen König. Hier teilt Haakon der Regierung offiziell mit, dass der bisherige König gestorben ist.
Am Tag nach dem Tod wird Haakon voraussichtlich eine Ansprache an das Volk halten. Den vorgeschriebenen Eid auf die Verfassung, der von einer feierlichen Zeremonie begleitet wird, legt Haakon schließlich wenige Tage später vor dem Storting, dem norwegischen Parlament, ab. Der genaue Ablauf wird am Tag nach dem Tod bekannt gegeben.
Der König und die Königin – in diesem Fall Kronprinzessin Mette-Marit – werden anschließend gesegnet. Nach Angaben des Osloer Hofes gibt es die Segnung seit 1163, damals noch als Teil einer Krönungszeremonie. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde die Krönungsklausel der Verfassung jedoch aufgehoben. Mit König Olav wurde 1958 eine neue Segnungszeremonie eingeführt, die Harald und Sonja 1991 fortführten. Auf die Segnung folgt traditionell eine Reise durch Norwegen.
Keine Krönung nötig
Gekrönt muss Haakon nicht werden, denn eine offizielle Körnung ist in Norwegen nicht vorgeschrieben. Allerdings ist eine festliche Zeremonie zu einem späteren Zeitpunkt denkbar.
Die Norweger sehen die Institution Monarchie in Umfragen zwar etwas kritischer als früher, auf Haakon aber lassen sie nichts kommen: Er gilt als moderner, fitter und zukunftsorientierter Monarch. Der neue König absolvierte nicht nur die norwegische Marineakademie, er studierte unter anderem auch Politikwissenschaft an der University of California in Berkeley und Entwicklungswissenschaften an der London School of Economics.
Mette-Marit erholt sich von Lungen-OP
Der Tod von König Harald fällt dennoch in ein für das norwegische Königshaus besonders bewegtes Jahr – vor allem für die neue Königin.
Denn die an Lungenfibrose erkrankte Mette-Marit erholt sich immer noch von einer Lungentransplantation im Juni. Die Frage, die sich nun stellt, ist: Wie präsent wird Mette-Marit überhaupt sein, nun, da ihr Mann König ist?
Außerdem geriet die 53-Jährige zuletzt mehrfach in die Kritik – unter anderem wegen ihrer Verbindung zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Auch der Prozess gegen Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby, der aus einer früheren Beziehung der Königin stammt, warf ein schlechtes Licht auf die Königsfamilie. Aktuell sitzt der 29-Jährige seine U-Haft mit Fußfessel auf Schloss Skaugum ab. Zur Thronfolge gehört er nicht.
Ingrid ist nun Thronfolgerin
Im Gegensatz zu den Kindern des neuen Königspaares. Denn mit dem Tod von König Harald wurde Ingrid Alexandra nun offiziell Thronfolgerin. Schon seit einiger Zeit wird die 22-Jährige gezielt an diese Aufgabe hingeführt. In Anbetracht des Gesundheitszustands ihrer Mutter Mette-Marit könnte sie zur wichtigsten weiblichen Repräsentation des norwegischen Königshauses werden.
Dabei ist Ingrid-Alexandra aktuell noch Studentin, hat erst kürzlich ihr Auslandssemester als Austauschstudentin an der Uni Oslo begonnen. Ursprünglich hatte die Kronprinzessin ihr Studium ja in Sydney begonnen, wollte zuletzt aber bei ihrer Mutter Mette-Marit bleiben.
Mehr Aufgaben für Sverre-Magnus
Unterstützung wird Ingrid-Alexandra künftig wohl auch von ihrem Bruder Sverre Magnus bekommen, dem inzwischen eine größere Rolle innerhalb der Königsfamilie zuteilwurde als geplant. Der 20-Jährige, der künftig in Lissabon, Paris und Berlin studieren will, nahm zuletzt immer mehr offizielle Aufgaben wahr.
König Harald wird im königlichen Mausoleum beigesetzt
Mit der offiziellen Todesmeldung begannen in Norwegen übrigens auch alle staatlichen Trauerzeremonien. So sind aktuell alle Beflaggungen auf halbmast, im Hintergrund wird die Beisetzung von König Harald organisiert.
Seine letzte Ruhe wird König Harald im königlichen Mausoleum auf der Festung Akershus in Oslo finden. Für Harald ist ein neuer Sarkophag vorgesehen, der bereits seit 2024 in Arbeit ist und rund 1,8 Millionen Euro kosten soll.
Königin Sonja behält mit dem Tod ihres Ehemannes ihren Titel – sie ist künftig aber nicht mehr amtierende, sondern verwitwete Königin, und bleibt weiterhin ein wichtiges Mitglied der königlichen Familie.
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