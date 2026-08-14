EM-Held arbeitet sich in Weltrangliste nach oben

Vergessen sind noch nicht so lange vergangene Zeiten, vor exakt zwei Jahren stieg Mladenovic nach einem Ausfall wegen der Erkrankung an Pfeiffer‘schem Drüsenfieber erst wieder in das Wettkampfgeschehen ein. Verlorene Zeit sieht er darin aber nicht. „Ich denke, es passiert alles aus einem Grund. Die Pause von drei Monaten hat mir auch gut getan, noch einmal zu resetten. Es war auch das Maturajahr.“ Noch einmal brauche er es aber nicht. „Ich hoffe, ich bleibe jetzt gesund und verletzungsfrei. Weil im Moment schaut es echt gut aus mit dem Fortschritt im Training.“