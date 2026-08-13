Beinahe kein Hochmair-Nacktauftritt wegen Kirche

Wenn es nach dem Mimen ginge, wäre dieser bereits in den vergangenen beiden Jahren in seiner Rolle am liebsten komplett blank da gestanden. Das erfährt die „Krone“ aus dem Dunstkreis des 52-Jährigen. Doch es regten sich große Bedenken im künstlerischen Umfeld des Schauspielers. Man wollte die Kirchenvertreter nicht verärgern.