Beinahe kein Hochmair-Nacktauftritt wegen Kirche

So wie Gott ihn schuf, steht Philipp Hochmair heuer beim Jedermann auf der Bühne. Genau jener Gott, beziehungsweise dessen irdische Vertreter, hätten allerdings beinahe dafür gesorgt, dass der Schauspieler sein Unterhoserl anlassen muss.
Wenn es nach dem Mimen ginge, wäre dieser bereits in den vergangenen beiden Jahren in seiner Rolle am liebsten komplett blank da gestanden. Das erfährt die „Krone“ aus dem Dunstkreis des 52-Jährigen. Doch es regten sich große Bedenken im künstlerischen Umfeld des Schauspielers. Man wollte die Kirchenvertreter nicht verärgern.
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