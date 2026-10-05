Salzburger Notlösung soll SPÖ aus der Krise helfen

Der Salzburger SPÖ-Chef ist mit dem Ausgang der SPÖ-Krisensitzung in Wien zufrieden und stellt am Tag danach gegenüber der „Krone“ auch klar, auf welcher Seite er am Sonntagabend stand. „Unser Tenor war, es geht nicht mehr. Das haben alle klar gesagt. Die Menschen haben in Andreas Babler überhaupt kein Vertrauen mehr. Dann ist es in der Politik schwierig“, sagt er.