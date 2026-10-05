KAC-Meistermacher: „Finnen fehlt Selbstvertrauen!“

Wird es am Dienstagabend der letzte Heim-Auftritt in der Champions Hockey League? Der KAC empfängt den finnischen Vize-Meister KooKoo Kouvola. Mit erst zwei Punkten aus den ersten vier Partien ist die Chance auf ein Weiterkommen minimal. Um diese zu wahren, braucht’s fix einen Sieg, müssen nächste Woche auch die Eisbären Berlin auswärts fallen.