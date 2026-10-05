KAC-Meistermacher: „Finnen fehlt Selbstvertrauen!“

Bei den Rotjacken wackeln nach Linz-Pleite auch Herburger und St. Denis. CHL-Gegner KooKoo ist seit zehn Liga-Partien ohne Sieg. Ex-Coach Petri Matikainen analysiert den finnischen Gegner.
Wird es am Dienstagabend der letzte Heim-Auftritt in der Champions Hockey League? Der KAC empfängt den finnischen Vize-Meister KooKoo Kouvola. Mit erst zwei Punkten aus den ersten vier Partien ist die Chance auf ein Weiterkommen minimal. Um diese zu wahren, braucht’s fix einen Sieg, müssen nächste Woche auch die Eisbären Berlin auswärts fallen.
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