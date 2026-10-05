Russland hat mehr Gelände verloren als gewonnen

Das ISW verglich Putins jüngste Aussagen mit „Halluzinationen“. Allerdings hielt das Institut auf der Plattform X fest, dass es nicht beurteilen könne, ob Putin wisse, dass die von ihm präsentierten Zahlen falsch seien. So sei es etwa denkbar, dass er diese von der Militärführung übernommen habe. Die „Kultur des Lügens“ sei dort tief verwurzelt.



Hier sehen Sie die Einschätzung auf der Plattform X: