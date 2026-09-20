Welches Wort uns nachts oft über die Lippen kommt

Allerdings hat die Studie einen kleinen Haken: Die meisten untersuchten Personen litten unter sogenannten Parasomnien (Schlafstörungen) wie beispielsweise Schlafwandeln. Nur 15 der 232 Teilnehmer waren gesund. Die Ergebnisse lassen sich deshalb nicht einfach auf jeden Menschen übertragen, der gelegentlich im Schlaf spricht. Wer möchte, kann beim eigenen, schlummernden Partner ab nun trotzdem genauer hinhören. Natürlich nur im Zeichen der Wissenschaft.