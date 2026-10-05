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Fan mit Ball getroffen

Reue bei Medwedew: „Habe mich schrecklich gefühlt“

Tennis
05.10.2026 20:35
Daniil Medwedew hat sich beim getroffenen Fan entschuldigt.
Daniil Medwedew hat sich beim getroffenen Fan entschuldigt.(Bild: Krone-Collage/EPA/JESSICA LEE, AFP/GREG BAKER)
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Von krone Sport

Daniil Medwedew ist am Montag im Peking-Semifinale gegen Novak Djokovic disqualifiziert worden. Der Russe schlug einen von der Wand hinter ihm zurückgesprungenen Ball mit der Rückhand zurück ins Publikum und traf dabei einen Zuschauer ins Auge. Anschließend zeigte er sich voller Reue. 

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„Ich bin ein bisschen geschockt. Es tut mir leid für die Person. Ich hoffe, sie ist nicht verletzt“, äußerte sich zunächst Djokovic nach dem Match. „Es tut mir auch für Daniil leid, weil ich genau weiß, wie es sich anfühlt, für so etwas disqualifiziert zu werden“, sagte die langjährige Nummer eins der Welt, die 2020 bei den US Open disqualifiziert wurde.

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Versucht Kontakt aufzunehmen
Etwas später meldete sich auch Medwedew zu Wort und entschuldigte sich. Er hatte den Ball, auch nach Ansicht von Djokovic, nicht absichtlich ins Publikum gespielt. „Es tut mir schrecklich leid für den Zuschauer. Ich versuche, Kontakt mit ihm aufzunehmen, falls er das möchte“, sagte Medwedew, der sich persönlich entschuldigen möchte.

Er habe versucht, den Ball irgendwie wegzuschlagen, damit er nicht aus dem Spielfeld fliegt. „Als ich sah, was passiert war, habe ich mich schrecklich gefühlt.“ Medwedew kennt die strengen Regeln und hat gegen die Disqualifikation gar nicht protestiert. Ihm werden auch alle Punkte und das Preisgeld gestrichen.

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