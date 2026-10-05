Reue bei Medwedew: „Habe mich schrecklich gefühlt“

„Ich bin ein bisschen geschockt. Es tut mir leid für die Person. Ich hoffe, sie ist nicht verletzt“, äußerte sich zunächst Djokovic nach dem Match. „Es tut mir auch für Daniil leid, weil ich genau weiß, wie es sich anfühlt, für so etwas disqualifiziert zu werden“, sagte die langjährige Nummer eins der Welt, die 2020 bei den US Open disqualifiziert wurde.