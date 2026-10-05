Ab 20.45 Uhr LIVE – Italien empfängt die Türkei

Die Türkei gastiert am vierten Spieltag der Nations League in Italien – und will sich für die klare 1:4-Niederlage aus dem Hinspiel revanchieren. Damals waren die Türken gegen die Mannschaft von Roberto Mancini chancenlos. Nun steht für beide Teams viel auf dem Spiel: Italien braucht drei Punkte, um die Viertelfinal-Chance am Leben zu halten. Die Türkei muss hingegen gewinnen, um den Abstieg in die B-Liga zu verhindern.