ÖVP berät Geheimplan: Was für Neuwahlen spricht

Die Rechtsausleger in der ÖVP werden nach den Chaostagen in der SPÖ jetzt immer lauter: Intern wird bereits mit einem Wahltermin Ende Jänner geliebäugelt. Bundeskanzler Christian Stocker selbst hat dabei wohl wenig mitzureden. Was für und was gegen Neuwahlen spricht.
Andreas Babler bleibt bis Weihnachten Parteichef – oder doch bis Ostern? Ein Vizekanzler, der erst geht, wenn sein Nachfolger kann: Finanzminister Markus Marterbauer, sobald bzw. falls es seine Gesundheit zulässt. Was die SPÖ am Sonntag als „geordnete Übergabe“ verkaufen wollte, ist ein Abschied in Zeitlupe – und für Österreichs erste Dreierkoalition ein Winter im Wartemodus.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.