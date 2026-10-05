Riesenspinne schlägt Formel-1-Pilot in die Flucht

„Angst, dass sie da drin ist“

„Ich habe sie weggeschlagen und die Taschenlampe angemacht, konnte sie aber nicht mehr finden“, fuhr der 21-Jährige fort. Am Ende wurde ihm ein neues Hotelzimmer zur Verfügung gestellt, doch die Angst war auch dort sein Begleiter: „Als ich dann in mein neues Hotel gezogen bin, habe ich meinen Koffer noch gar nicht aufgemacht. Ich habe Angst, dass sie da drin ist.“