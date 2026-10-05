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Um zwei Uhr morgens

Riesenspinne schlägt Formel-1-Pilot in die Flucht

Formel 1
05.10.2026 22:22
Oliver Bearman wurde von einer Riesenspinne aus seinem Hotelzimmer vertrieben. Dabei handelte es ...
Oliver Bearman wurde von einer Riesenspinne aus seinem Hotelzimmer vertrieben. Dabei handelte es sich wohl um eine Huntsman-Spinne (hier im Bild eine verwandte Art, die in Madagaskar heimisch ist)(Bild: Krone-Collage/AFP/ANDREJ ISAKOVIC, AFP/APA/SENCKENBERG RESEARCH INSTITUTE/Rémy EUDELINE LYON)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Was Formel-1-Pilot Oliver Bearman am Rande des Formel-1-Wochenendes in Malaysia erlebt hat, ist wohl der Albtraum aller Menschen mit Spinnenphobie. Denn der Brite wurde von einer Riesenspinne in seinem Hotelzimmer aus dem Schlaf gerissen und schließlich in die Flucht geschlagen, wie er berichtet. 

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„Ich bin um zwei Uhr morgens aufgewacht und hatte eine Spinne direkt neben meinem Kopf“, schilderte Bearman am Rande des Rennwochenendes bei einer Pressekonferenz. Für den jungen Briten ein absolutes Horror-Szenario: „Ich schwöre es! Ich habe sofort meinem Reiseteam geschrieben und meinte: ‘Leute, ich ziehe um. Ich bleibe nicht hier!‘“

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Die Schilderungen des Haas-Piloten sorgten auch bei seinen Konkurrenten für große Augen und entsetzen. „Ich habe richtig gehört, wie sie quasi auf mich zugelaufen kam. Ich mache die Augen auf, und sie war genau da“, ging Bearman genauer ins Detail.

„Angst, dass sie da drin ist“
„Ich habe sie weggeschlagen und die Taschenlampe angemacht, konnte sie aber nicht mehr finden“, fuhr der 21-Jährige fort. Am Ende wurde ihm ein neues Hotelzimmer zur Verfügung gestellt, doch die Angst war auch dort sein Begleiter: „Als ich dann in mein neues Hotel gezogen bin, habe ich meinen Koffer noch gar nicht aufgemacht. Ich habe Angst, dass sie da drin ist.“

Bei der von Bearman beschriebenen „Riesenspinne“ handelte es sich wohl um die in Malaysia weitverbreitete Huntsman-Spinne. Sie ist für Menschen harmlos, besticht aber durch ihre Kletterkünste und Geschwindigkeit.  

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