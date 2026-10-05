Plastiksackerl im Biomüll: Entsorger machen Ernst

„Sehr geehrte Damen und Herren, wir möchten Sie darüber informieren, dass der Bioabfall-Behälter bei Ihrer Adresse mit Störstoffen (Plastiksäcke etc.) verunreinigt war und daher nicht entleert werden konnte. Stattdessen musste die Biotonne als Restmüll sonderentleert werden, was zu zusätzlichen Kosten führt.“ Briefe wie diese verschickt die Holding Graz, zuständig für die Abfallwirtschaft in der steirischen Landeshauptstadt, immer öfter. Zentrale Botschaft: „Bitte werfen Sie keine Plastiksackerl in die Biotonne – auch wenn diese als kompostierbar gelten!“