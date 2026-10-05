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Xi hatte einen eigenen Rückzugsraum im Weißen Haus

Außenpolitik
05.10.2026 21:12
Von links: Chinas Staatschef Xi Jinping, Ehefrau Peng Liyuan und US-Präsident Donald Trump
Von links: Chinas Staatschef Xi Jinping, Ehefrau Peng Liyuan und US-Präsident Donald Trump(Bild: APA/Getty Images via AFP / GETTY IMAGES / WIN MCNAMEE)
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Von krone.at

Chinas Staatschef Xi Jinping soll beim Treffen mit US-Präsident Donald Trump in Washington einen eigenen Rückzugsraum gehabt haben. Zudem seien Erholungspausen eingeplant gewesen, wurde in den USA berichtet. Das ist bei kurzen Staatsbesuchen eher ungewöhnlich und nährt nun Spekulationen über den Gesundheitszustand des 73-Jährigen.

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Die US-Zeitung „Wall Street Journal“ berief sich in ihrem Bericht auf Insiderinnen und Insider, die mit den Planungen des Staatsbesuchs vertraut gewesen seien. Demnach hätten chinesische Regierungsvertreter auf einen privaten Raum im Westflügel des Weißen Hauses bestanden, in dem X zwischen den Terminen eine Pause einlegen konnte. Zutritt soll lediglich seine Ehefrau Peng Liyuan gehabt haben.

Überhaupt seien die eingeplanten Pausen ungewöhnlich lange gewesen, heißt es. So wurde etwa für den Abend der Ankunft des chinesischen Politikers keine Aktivität geplant. Das Treffen zwischen Trump und Xi am nächsten Tag begann den Angaben nach gegen Mittag und endete am frühen Nachmittag. Danach gab es eine Pause von fünf Stunden bis zum Staatsbankett am Abend. Am Abschlusstag habe Xi schließlich nur etwa zehn Minuten im US-Nationalarchiv verbracht, hieß es. Die US-Seite soll von einem längeren Aufenthalt ausgegangen sein.

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„Wenig Zeit für substanzielle Gespräche“
Ein früherer Direktor des Nationalen Sicherheitsrats sagte zur US-Zeitung, dass erstaunlich wenig Zeit für substanzielle Gespräche zwischen Trump und Xi vorgesehen gewesen sei. Er hatte früher selbst Staatsbesuche organisiert. Wie berichtet, wurden nach dem Treffen Ende September auch kaum Ergebnisse präsentiert. Die beiden Politiker sprachen unter anderem über Taiwan, Künstliche Intelligenz (KI) und ihre Handelsbeziehungen. Für Xi war es die erste Reise in die Vereinigten Staaten seit 2023. Damals hatte er am Wirtschaftsgipfel teilgenommen und Trumps Vorgänger Joe Biden getroffen.

Laut dem „Wall Street Journal“ könnte Xi gesundheitliche Probleme haben. Er griff demnach sowohl beim Verlassen des Flugzeugs als auch beim Besuch des US-Nationalarchivs nach der Hand seiner Ehefrau, um sich zu stützen.

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