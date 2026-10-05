Xi hatte einen eigenen Rückzugsraum im Weißen Haus

Überhaupt seien die eingeplanten Pausen ungewöhnlich lange gewesen, heißt es. So wurde etwa für den Abend der Ankunft des chinesischen Politikers keine Aktivität geplant. Das Treffen zwischen Trump und Xi am nächsten Tag begann den Angaben nach gegen Mittag und endete am frühen Nachmittag. Danach gab es eine Pause von fünf Stunden bis zum Staatsbankett am Abend. Am Abschlusstag habe Xi schließlich nur etwa zehn Minuten im US-Nationalarchiv verbracht, hieß es. Die US-Seite soll von einem längeren Aufenthalt ausgegangen sein.