Rasen-Debatte: „Warum hat der es dann geschafft?“

„Also irgendwie geht es wahrscheinlich schon, man muss es sich zutrauen, man muss es aber auch verlangen von den Jungs“, lautete das Fazit des 40-Jährigen, der am Ende aber auch lobend anmerkte: „Ich finde, wir sind gut unterwegs, wir haben acht Punkte. Wir werden in der Gruppe Erster, da bin ich mir sicher. Wir sind eine richtig gute Mannschaft und ich finde, grundsätzlich macht Ralf Rangnick einen ordentlichen Job.“