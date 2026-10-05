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Ex-Kicker zu ÖFB-Match

Rasen-Debatte: „Warum hat der es dann geschafft?“

Fußball International
05.10.2026 21:40
Edon Zhegrova (Mitte) hatte offenbar ein gutes Gefühl auf dem Rasen in Pristina.
Edon Zhegrova (Mitte) hatte offenbar ein gutes Gefühl auf dem Rasen in Pristina.(Bild: AFP/ARMEND NIMANI)
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Von krone Sport

Der Rasen im Stadion von Pristina sorgt auch nach dem Nations-League-Match zwischen der ÖFB-Elf und dem Kosovo (1:1) weiter für Diskussionen. Im Podcast „Hamann & Stankovic – Der Fußball Podcast“ von Sky Sport Austria hat auch Ex-Kicker Marko Stankovic zum Thema Stellung bezogen und dabei die ÖFB-Kicker in die Pflicht genommen. 

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„Jeder, der sagt, der Platz war nicht so schlecht, hat keine Ahnung von Fußball“, betonte ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick in seiner Pressekonferenz am Sonntagabend. „Ich muss es so brutal sagen, der Platz war eine einzige Katastrophe.“ Mit dieser Meinung war er nicht allein – ÖFB-Kicker, Experten und – laut Rangnick auch Kosovos Kapitän Vedat Muriqi und Teamchef Franco Foda – haben in dieselbe Kerbe gehauen. 

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Experte Stankovic hingegen wollte die Causa nicht ganz so auf sich beruhen lassen. „Der Platz war miserabel, das war eine Kuhwiese sondergleichen“, stimmte auch der ehemalige Profi-Kicker zunächst zu, „das ist aber überthematisiert worden aus meiner Sicht“ fuhr er dann fort. 

Marko Stankovic
Marko Stankovic(Bild: GEPA)

Dann nahm er die ÖFB-Kicker in die Pflicht: „Die haben gestern gespielt gegen den Kosovo, die haben keine zwei Pässe zusammengebracht. Warum hat es aber der Zhegrova, der Zehner von Kosovo, der bei Juventus ist, warum hat es der geschafft, warum hat der ‘Suchs-Balli‘ teilweise mit uns gespielt?“

Ansage, aber auch Lob für ÖFB-Team
Was Stankovic damit meinte? Vor dem Kosovo-Treffer durch Hoffenheim-Kicker Fisnik Asllani tanzte sich Edon Zhegrova durch die ÖFB-Defensive und schien dabei mit den Bodenverhältnissen keine großen Probleme zu haben.

„Also irgendwie geht es wahrscheinlich schon, man muss es sich zutrauen, man muss es aber auch verlangen von den Jungs“, lautete das Fazit des 40-Jährigen, der am Ende aber auch lobend anmerkte: „Ich finde, wir sind gut unterwegs, wir haben acht Punkte. Wir werden in der Gruppe Erster, da bin ich mir sicher. Wir sind eine richtig gute Mannschaft und ich finde, grundsätzlich macht Ralf Rangnick einen ordentlichen Job.“ 

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