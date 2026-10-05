Oktoberfest-Aufregung um neuen Alaba-Teamkollegen

Dabei war Okoye noch während der WM noch wegen ganz anderer Themen viral gegangen. Aufnahmen von ihm mit freiem Oberkörper zirkulierten im Netz und der 27-Jährige, der mit Nigeria bei der WM zuschauen musste, wurde zum absoluten Internet-Crush. Zuletzt wurde er mit Cardi B bei der Fashion Week und beim Abendessen mit Belen Rodriguez in Mailand gesehen.