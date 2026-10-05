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Hitzige Szene

Oktoberfest-Aufregung um neuen Alaba-Teamkollegen

Fußball International
05.10.2026 19:57
Torhüter Maduka Okoye war in eine hitzige Szene verwickelt.
Torhüter Maduka Okoye war in eine hitzige Szene verwickelt.(Bild: Krone-Collage/EPA/ETTORE GRIFFONI, Screenshot/Instagram_20min.sport)
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Von krone Sport

Udinese-Torhüter Maduka Okoye hat für Aufregung auf dem diesjährigen Oktoberfest gesorgt. Derzeit machen Social-Media-Videos die Runde, die den neuen Teamkollegen von David Alaba in einer hitzigen Auseinandersetzung mit einem anderen Besucher zeigen. 

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Wie aus dem Video zu entnehmen ist, ging es bei der Auseinandersetzung nicht um den Profi-Kicker selbst, wie auch etwa auch „20min.ch“ berichtet. Vielmehr soll es zwischen einem Begleiter des nigerianischen Teamspielers und einem anderen Oktoberfest-Besucher zu Unstimmigkeiten gekommen sein. 

Der gebürtige Düsseldorfer Okoye mischte sich schließlich in den Streit ein, sprang seinem Freund zur Seite und ermahnte den Mann: „Vallah, pass auf, was du sagst.“ Dieser entgegnete, dass er vor dem Udinese-Kicker „großen Respekt“ habe, beharrte aber darauf von dessen Begleiter beleidigt worden zu sein. 

Ging schon während WM viral
Mehrere der Anwesenden mussten die Streithähne, darunter auch Okoye, zurückhalten und verhindern, dass die Situation weiter eskalierte. Erst nach und nach entspannte sich die Situation wieder. Auf Tiktok und Instagram gab es schließlich einige Kritik am Verhalten des Kickers. 

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Dabei war Okoye noch während der WM noch wegen ganz anderer Themen viral gegangen. Aufnahmen von ihm mit freiem Oberkörper zirkulierten im Netz und der 27-Jährige, der mit Nigeria bei der WM zuschauen musste, wurde zum absoluten Internet-Crush. Zuletzt wurde er mit Cardi B bei der Fashion Week und beim Abendessen mit Belen Rodriguez in Mailand gesehen. 

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