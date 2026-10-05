Anschläge auf Hunderte arabische Israelis geplant

Rechten Politiker erpresst

Alle Terroranschläge hätten auch wirksam in den sozialen Medien verbreitet werden sollen, damit sie eine möglichst große Wirkung auf die Gesellschaft entfalteten. Allerdings seien die Rekrutierungsversuche fehlgeschlagen. Auch konnte der Verdächtige, der laut der „Times of Israel“ gegenüber den Ermittlern sein Vorhaben gestanden hat, den rechtsextremen Politiker Moshe Feiglin für sich zu gewinnen. Aus zunächst freundlichen Nachrichten seien in späterer Folge erpresserische Droh-Mails, die Feiglin an die Polizei weiterleitete.