Deep Purple: Zwischen „Smoke“ und Donauwalzer

Kein Wunder: Die britischen Rock-Legenden gibt es mittlerweile seit mehr als einem halben Jahrhundert. 1968 gegründet, wechselte im Laufe der Jahrzehnte immer wieder die Besetzung. Heute stehen Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Don Airey und der „jüngste“ Zugang Simon McBride gemeinsam auf der Bühne – mit Schlagzeuger Paice ist sogar noch ein Gründungsmitglied mit dabei.

Erst einmal die Jungen

Bevor es aber mit den Urgesteinen zurück in mehrere Jahrzehnte Rockgeschichte ging, durfte die nächste Generation zeigen, was sie draufhat. Die britischen Newcomer Jayler, die Deep Purple derzeit auf Tour begleiten, sorgten für die erste ordentliche Portion Hard Rock. „How are we feeling, Austria?“, schrie Frontmann James Bartholomew in die Halle. Mit wilder Mähne, offenem Glitzerhemd und Glockenhose hätte die gerade einmal Anfang 20-jährige Truppe optisch genauso gut einer Zeitmaschine direkt aus den 70ern entsprungen sein können. Und auch musikalisch war die Verwandtschaft mit dem Hard Rock vergangener Jahrzehnte kaum zu überhören. „Rock ’n’ Roll!“, schallte es aus den vorderen Reihen zurück.