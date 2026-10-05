Kleintransporter verunglückt auf Pinzgauer Straße

Für den Fahrer eines Kleintransporters ging ein Unfall auf der B311 glimpflich aus. Als die Feuerwehr am Montagnachmittag eintraf, war das Fahrzeug bereits verunfallt, der Lenker selbst aber unverletzt. Die Einsatzkräfte sperrten den unmittelbaren Bereich ab und bauten vorsorglich einen Brandschutz auf.