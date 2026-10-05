Kleintransporter verunglückt auf Pinzgauer Straße

Ein Kleintransporter ist am Montag auf der B311 im Pinzgau (Salzburg) verunglückt. Der Lenker blieb unverletzt. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, stellte den Brandschutz her und unterstützte nach Abschluss der polizeilichen Unfallaufnahme den Abschleppdienst bei der Bergung des Fahrzeugs.
Für den Fahrer eines Kleintransporters ging ein Unfall auf der B311 glimpflich aus. Als die Feuerwehr am Montagnachmittag eintraf, war das Fahrzeug bereits verunfallt, der Lenker selbst aber unverletzt. Die Einsatzkräfte sperrten den unmittelbaren Bereich ab und bauten vorsorglich einen Brandschutz auf.
Zunächst führte die Polizei ihre Unfallaufnahme durch. Anschließend unterstützte die Feuerwehr den Abschleppdienst dabei, den Kleintransporter zu verladen. Nach Abschluss der Arbeiten rückten die Einsatzkräfte wieder ins Feuerwehrhaus ein.
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