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Sechste Saison in Bruck! Füchse-Coach will mehr

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05.10.2026 19:34
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Die BT Füchse kommen in der Vorsaison bis ins Halbfinale der HLA Meisterliga. In der sechsten Saison unter Trainer Benjamin Teras wollen die Steirer den nächsten Schritt nach vorne machen. Im Exklusiv-Interview sprechen wir mit dem Slowenen über die vergangene Spielzeit, bisherige Erkenntnisse und Ambitionen für 26/27.

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