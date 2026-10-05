Jemenitische Truppen melden Erfolge gegen Houthis

Kampf um Kontrolle über das Rote Meer

Der Ort Dhubab ist aufgrund seiner Lage der Kontrollpunkt für den südlichen Zugang zum Roten Meer. Die umliegenden Höhenzüge und Küstenabschnitte ermöglichen die Überwachung des zivilen Schiffsverkehrs sowie Angriffe mit Drohnen und Raketen. Das ist der Grund, weshalb die Region zwischen den Truppen der anerkannten Regierung und den Houthis besonders umkämpft ist. Die Militäroperation, die am Sonntag begonnen hat, soll alle von der Miliz besetzten Gebiete wieder zurückerobern.