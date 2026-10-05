Jemenitische Truppen melden Erfolge gegen Houthis

Nach dem Beginn einer Großoffensive gegen die Houthis haben die jemenitischen Streitkräfte die Einnahme strategisch wichtiger Gebiete gemeldet. Hunderte Houthi-Kämpfer seien eingekesselt worden, sagte der Sprecher der Regierungstruppen, Majid al-Nasli.
Man habe die Kontrolle über das Gebiet rund um die Meerenge Bab al-Mandab im Südwesten des Landes und den Flughafen der Stadt Dhubab übernommen. Nach Militärangaben begann auch eine Offensive auf die Hauptstadt Sanaa. Der Sprecher der von Saudi-Arabien angeführten Militärkoalition im Jemen, Turki al-Malki, schrieb auf der Plattform X, den Streitkräften am Boden rund um die Uhr Luftunterstützung zu leisten. Etwa 100 Kampfflugzeuge seien Einsätze geflogen.
Die Nachrichtenagentur der Houthi-Miliz dementierte die Berichte. Sie sprach von einem Versuch, Misserfolge und wiederholte Niederlagen zu vertuschen. Die Angaben lassen sich derzeit nicht unabhängig prüfen.
Kampf um Kontrolle über das Rote Meer
Der Ort Dhubab ist aufgrund seiner Lage der Kontrollpunkt für den südlichen Zugang zum Roten Meer. Die umliegenden Höhenzüge und Küstenabschnitte ermöglichen die Überwachung des zivilen Schiffsverkehrs sowie Angriffe mit Drohnen und Raketen. Das ist der Grund, weshalb die Region zwischen den Truppen der anerkannten Regierung und den Houthis besonders umkämpft ist. Die Militäroperation, die am Sonntag begonnen hat, soll alle von der Miliz besetzten Gebiete wieder zurückerobern.
Die Regierungstruppen werden von Saudi-Arabien unterstützt, nachdem die Rebellen auch das Nachbarland angegriffen haben. Die Houthis sind Verbündete der iranischen Führung. Seit mehreren Wochen liefern sich die verfeindeten Lager nun wieder schwere Gefechte. Im September hatte die Houthi-Miliz in einer Blitzoffensive die gesamte Rotmeerküste des Jemen unter ihre Kontrolle gebracht und sich damit auch Zugriff auf die Meerenge Bab al-Mandab verschafft.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.