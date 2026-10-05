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„Kämpfer eingekesselt“

Jemenitische Truppen melden Erfolge gegen Houthis

Außenpolitik
05.10.2026 22:22
Jemenitische Regierungstruppen haben am Montag Erfolge gegen die Houthi-Milz gemeldet.
Jemenitische Regierungstruppen haben am Montag Erfolge gegen die Houthi-Milz gemeldet.(Bild: AP/Abdulnasser Alseddik)
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Von krone.at

Nach dem Beginn einer Großoffensive gegen die Houthis haben die jemenitischen Streitkräfte die Einnahme strategisch wichtiger Gebiete gemeldet. Hunderte Houthi-Kämpfer seien eingekesselt worden, sagte der Sprecher der Regierungstruppen, Majid al-Nasli.

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Man habe die Kontrolle über das Gebiet rund um die Meerenge Bab al-Mandab im Südwesten des Landes und den Flughafen der Stadt Dhubab übernommen. Nach Militärangaben begann auch eine Offensive auf die Hauptstadt Sanaa. Der Sprecher der von Saudi-Arabien angeführten Militärkoalition im Jemen, Turki al-Malki, schrieb auf der Plattform X, den Streitkräften am Boden rund um die Uhr Luftunterstützung zu leisten. Etwa 100 Kampfflugzeuge seien Einsätze geflogen.

Die Nachrichtenagentur der Houthi-Miliz dementierte die Berichte. Sie sprach von einem Versuch, Misserfolge und wiederholte Niederlagen zu vertuschen. Die Angaben lassen sich derzeit nicht unabhängig prüfen.

Jemens Hauptstadt Sanaa
Jemens Hauptstadt Sanaa(Bild: AP/Osamah Abdulrahman)
Houthis bei der Meerenge Bab al-Mandeb
Houthis bei der Meerenge Bab al-Mandeb(Bild: EPA/HOUTHI MILITARY MEDIA CENTER HAN HANDOUT)

Kampf um Kontrolle über das Rote Meer
Der Ort Dhubab ist aufgrund seiner Lage der Kontrollpunkt für den südlichen Zugang zum Roten Meer. Die umliegenden Höhenzüge und Küstenabschnitte ermöglichen die Überwachung des zivilen Schiffsverkehrs sowie Angriffe mit Drohnen und Raketen. Das ist der Grund, weshalb die Region zwischen den Truppen der anerkannten Regierung und den Houthis besonders umkämpft ist. Die Militäroperation, die am Sonntag begonnen hat, soll alle von der Miliz besetzten Gebiete wieder zurückerobern.

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Die Regierungstruppen werden von Saudi-Arabien unterstützt, nachdem die Rebellen auch das Nachbarland angegriffen haben. Die Houthis sind Verbündete der iranischen Führung. Seit mehreren Wochen liefern sich die verfeindeten Lager nun wieder schwere Gefechte. Im September hatte die Houthi-Miliz in einer Blitzoffensive die gesamte Rotmeerküste des Jemen unter ihre Kontrolle gebracht und sich damit auch Zugriff auf die Meerenge Bab al-Mandab verschafft.

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