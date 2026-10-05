Warum „Bonanza“ aus der Black-Wings-Kabine ertönt

Chemie im Team am Eis sichtbar

War letztes Jahr nach dem miesen Start die Stimmung gleich gedrückt, erholte man sich nie und verpasste am Ende die Play-offs, so läuft’s heuer anders! Die Defensive der Linzer, die in den Top-6 mitmischen, hat sich trotz nur eines Legionärverteidigers samt dem Unterzahlspiel und Goalie Wells stabilisiert. Dass jeder für den anderen fightet, viele Schüsse geblockt werden und am Eis viel kommuniziert wird, zeigt die gute Chemie.