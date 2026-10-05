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Starker Saisonstart

Warum „Bonanza“ aus der Black-Wings-Kabine ertönt

Eishockey
05.10.2026 21:00
Die Black Wings gewannen fünf der letzten sechs Spiele in der ICE Hockey League.
Die Black Wings gewannen fünf der letzten sechs Spiele in der ICE Hockey League.(Bild: BWL/Reinhard Eisenbauer)
Porträt von Oliver Gaisbauer
Von Oliver Gaisbauer

2025 war der schlechte Saisonstart bei den Black Wings der Anfang vom schwachen Ende gewesen, heuer läuft‘s bei Eishockey-Linz besser: Zuletzt wurden aus sechs Spielen binnen 12 Tagen fünf von den Cracks gewonnen, die in der Kabine oft die Titelmelodie der TV-Kultserie „Bonanza“ auflegen.

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„Wie wir spielen, macht einfach Spaß“ sagte Black-Wings-Stürmer Emil Romig nach dem 6:1-Kantersieg am Sonntag über den Rekordmeister KAC – als Eishockey-Linz wie zwei Tage zuvor nach dem 3:2 n.P. gegen Meister Graz am Eis von den Anhängern gefeiert wurde.

In der Linz AG Eisarena wird regelmäßig gejubelt.
In der Linz AG Eisarena wird regelmäßig gejubelt.(Bild: BWL/Reinhard Eisenbauer)
  •  Letzte Woche sammelten die Linzer 8 von 9 möglichen Punkten!
  • Von zuletzt 6 Spielen binnen nur 12 Tagen wurden 5 gewonnen!
  •  Mit 15 Punkten aus den ersten 8 ICE-Hockey-League-Partien holte man heuer dreimal so viele Zähler wie 2025!
St-Amant und Co. hatten beim Teambuilding in Latsch Spaß.
St-Amant und Co. hatten beim Teambuilding in Latsch Spaß.(Bild: Black Wings)
In Latsch absolvierten die Black Wings ein Teambuilding mit Konrad Breit.
In Latsch absolvierten die Black Wings ein Teambuilding mit Konrad Breit.(Bild: Black Wings)

Chemie im Team am Eis sichtbar
War letztes Jahr nach dem miesen Start die Stimmung gleich gedrückt, erholte man sich nie und verpasste am Ende die Play-offs, so läuft’s heuer anders! Die Defensive der Linzer, die in den Top-6 mitmischen, hat sich trotz nur eines Legionärverteidigers samt dem Unterzahlspiel und Goalie Wells stabilisiert. Dass jeder für den anderen fightet, viele Schüsse geblockt werden und am Eis viel kommuniziert wird, zeigt die gute Chemie.

Bonanza war Teil des Teambuildings in Latsch
„Das Teambuilding in Latsch vor der Saison mit Konrad Breit war top! Diese Erinnerungen sollen uns für die Saison prägen. Davon stammt auch der Bonanza-Song“, erklärt Lukas, warum in der Kabine oft die Titelmelodie aus der TV-Kultserie aufgelegt wird – von jenen Cracks, die nicht abheben und bei denen freilich nicht alles perfekt ist.

Auch der Linzer Bürgermeister Dietmar Prammer sah zuletzt einen Sieg der Linzer.
Auch der Linzer Bürgermeister Dietmar Prammer sah zuletzt einen Sieg der Linzer.(Bild: BWL/Reinhard Eisenbauer)

Am Freitag steigt drittes Heimspiel in Folge
Aber auch wenn etwa Sniper Lebler erst bei zwei (Powerplay-) Toren hält, ist die zuletzt von der Bliss-Romig-Neubauer-Linie getragene Offensive stark. Das Faktum, dass man Graz oder KAC nicht in Topzustand traf und die Auslosung gut ist (schon fünf Heimspiele), wird genützt. Am Freitag im dritten Heimspiel in Folge (gegen Pustertal) und am Sonntag beim Letzten Pioneers Vorarlberg gibt’s gute Chancen auf weitere Punkte.

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