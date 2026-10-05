Warum „Bonanza“ aus der Black-Wings-Kabine ertönt

2025 war der schlechte Saisonstart bei den Black Wings der Anfang vom schwachen Ende gewesen, heuer läuft‘s bei Eishockey-Linz besser: Zuletzt wurden aus sechs Spielen binnen 12 Tagen fünf von den Cracks gewonnen, die in der Kabine oft die Titelmelodie der TV-Kultserie „Bonanza“ auflegen.
„Wie wir spielen, macht einfach Spaß“ sagte Black-Wings-Stürmer Emil Romig nach dem 6:1-Kantersieg am Sonntag über den Rekordmeister KAC – als Eishockey-Linz wie zwei Tage zuvor nach dem 3:2 n.P. gegen Meister Graz am Eis von den Anhängern gefeiert wurde.
Chemie im Team am Eis sichtbar
War letztes Jahr nach dem miesen Start die Stimmung gleich gedrückt, erholte man sich nie und verpasste am Ende die Play-offs, so läuft’s heuer anders! Die Defensive der Linzer, die in den Top-6 mitmischen, hat sich trotz nur eines Legionärverteidigers samt dem Unterzahlspiel und Goalie Wells stabilisiert. Dass jeder für den anderen fightet, viele Schüsse geblockt werden und am Eis viel kommuniziert wird, zeigt die gute Chemie.
Bonanza war Teil des Teambuildings in Latsch
„Das Teambuilding in Latsch vor der Saison mit Konrad Breit war top! Diese Erinnerungen sollen uns für die Saison prägen. Davon stammt auch der Bonanza-Song“, erklärt Lukas, warum in der Kabine oft die Titelmelodie aus der TV-Kultserie aufgelegt wird – von jenen Cracks, die nicht abheben und bei denen freilich nicht alles perfekt ist.
Am Freitag steigt drittes Heimspiel in Folge
Aber auch wenn etwa Sniper Lebler erst bei zwei (Powerplay-) Toren hält, ist die zuletzt von der Bliss-Romig-Neubauer-Linie getragene Offensive stark. Das Faktum, dass man Graz oder KAC nicht in Topzustand traf und die Auslosung gut ist (schon fünf Heimspiele), wird genützt. Am Freitag im dritten Heimspiel in Folge (gegen Pustertal) und am Sonntag beim Letzten Pioneers Vorarlberg gibt’s gute Chancen auf weitere Punkte.
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