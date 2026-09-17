So kann man Herzinfarkt und Schlaganfall vorbeugen

Alkohol und Tabak

Rauchen gehört zu den wichtigsten vermeidbaren Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Gefäßschäden. Rauchstopp ist in jedem Alter sinnvoll. Beim Alkohol gilt: Weniger ist besser. Wer Alkohol trinkt, sollte die Menge möglichst gering halten.

Medikamente richtig einnehmen

Mit zunehmendem Alter steigt häufig die Zahl der regelmäßig eingenommenen Medikamente. Dadurch können Wechselwirkungen und Nebenwirkungen wahrscheinlicher werden. Medikamente sollten deshalb regelmäßig gemeinsam mit dem behandelnden Arzt überprüft werden.

Wichtig: Blutdruck- oder Cholesterinmedikamente sollten nicht eigenständig abgesetzt werden, auch wenn man sich gut fühlt. Viele Risikofaktoren verursachen lange Zeit keine Beschwerden.