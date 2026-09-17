Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Lebensstil anpassen!

So kann man Herzinfarkt und Schlaganfall vorbeugen

Medizinische Vorsorge & Körperbewusstsein
17.09.2026 16:00
Ausreichend Sport gilt als eine der wichtigsten Vorsorgemaßnahmen.
Ausreichend Sport gilt als eine der wichtigsten Vorsorgemaßnahmen.(Bild: Monkey Business - stock.adobe.com)
Porträt von Karin Rohrer-Schausberger
Von Karin Rohrer-Schausberger

Gesund alt werden! Herz-Kreislauf-Erkrankungen gehören zu den häufigsten gesundheitlichen Problemen im höheren Lebensalter. Warum man früh mit Vorbeugung anfangen sollte, und wie man sowohl körperlich als auch geistig fit bleiben kann, erfahren Sie hier.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Bluthochdruck, erhöhte Cholesterinwerte, Diabetes, Rauchen, Übergewicht und Bewegungsmangel können die Gefäße über viele Jahre schädigen. Dadurch steigt unter anderem das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall. Deshalb sollte man rechtzeitig auf einen gesünderen Lebensstil achten.

Regelmäßige Bewegung ist eine der wichtigsten Maßnahmen zur Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Empfehlenswert sind dabei Ausdaueraktivitäten wie zügiges Gehen, Radfahren oder Schwimmen. Ergänzend sollte das Krafttraining nicht vernachlässigt werden, weil eine ausreichende Muskelmasse im Alter für Mobilität und Selbstständigkeit entscheidend ist. Auch Gleichgewichtsübungen können helfen, Stürzen vorzubeugen.

Regelmäßig durchchecken lassen
Ebenso wichtig sind Gesundheitskontrollen. Blutdruck, Blutzucker und Blutfettwerte sollte man entsprechend dem individuellen Risiko überprüfen lassen. Werden erhöhte Werte festgestellt, können Lebensstiländerungen und – falls erforderlich – Medikamente das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen deutlich reduzieren.

Ernährung für ein gesundes Gefäßsystem
Eine dritte wichtige Säule ist abwechslungsreiche, überwiegend pflanzliche Ernährung. Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte, Nüsse und Samen liefern Ballaststoffe, Vitamine und andere wertvolle Nährstoffe. Fisch kann je nach persönlichen Ernährungsgewohnheiten ebenfalls Bestandteil eines herzfreundlichen Speiseplans sein.

Günstig ist es, stark verarbeitete Lebensmittel, große Mengen an Zucker und gesättigten Fetten möglichst nicht zu oft zu konsumieren. Auch ein hoher Salzkonsum kann bei Menschen mit entsprechender Veranlagung den Blutdruck erhöhen. Nicht eine einzelne „Superfood“-Zutat entscheidet über die Gesundheit, sondern vor allem das langfristige Ernährungsmuster.

Nervensystem im Alter unterstützen
Auch das Gehirn und die Nerven verändern sich mit zunehmendem Alter. Ein gewisses Nachlassen von Verarbeitungsgeschwindigkeit oder Gedächtnisleistung kann normal sein. Eine ausgeprägte oder rasch zunehmende Verschlechterung sollte dagegen ärztlich abgeklärt werden.

Was dem Herzen hilft, unterstützt häufig auch das Gehirn: regelmäßige Bewegung, gute Blutdruckeinstellung, Nichtrauchen, ausreichender Schlaf und ausgewogene Ernährung tragen zur Gefäßgesundheit und damit auch zur Versorgung des Gehirns bei.

Geistige Aktivität sinnvoll
Lesen, Musizieren, eine neue Sprache lernen, handwerkliche Tätigkeiten oder das Erlernen neuer Fähigkeiten fordern das Gehirn. Ebenso wichtig sind soziale Kontakte. Gespräche, gemeinsame Aktivitäten und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben können das geistige und psychische Wohlbefinden fördern.

Lesen Sie auch:
So muss man sich ernähren, um Herz und Gefäße zu schützen.
Herzleiden vorbeugen!
Die 6 besten Tipps für herzgesundes Essen
04.09.2026
Langzeitanalyse zeigt:
Zuckerzusatz Xylit kann das Herz schädigen
28.08.2026
Verstopfte Blutgefäße
Warum Cholesterin das Herz in große Gefahr bringt
19.08.2026

Schlaf und Stress nicht unterschätzen
Erholsamer Schlaf ist für Gehirn, Stoffwechsel und Herz-Kreislauf-System wichtig. Deshalb sollte auf regelmäßige Schlafzeiten und eine möglichst ruhige Schlafumgebung achten. Anhaltende Schlafprobleme, insbesondere starkes Schnarchen mit Atemaussetzern oder ausgeprägte Tagesmüdigkeit, sollten medizinisch abgeklärt werden.

Auch chronischer Stress kann sich ungünstig auf die Gesundheit auswirken. Entspannung, Bewegung, soziale Kontakte und regelmäßige Erholungsphasen können helfen, Stress besser zu bewältigen.

Alkohol und Tabak
Rauchen gehört zu den wichtigsten vermeidbaren Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Gefäßschäden. Rauchstopp ist in jedem Alter sinnvoll. Beim Alkohol gilt: Weniger ist besser. Wer Alkohol trinkt, sollte die Menge möglichst gering halten. 

Medikamente richtig einnehmen
Mit zunehmendem Alter steigt häufig die Zahl der regelmäßig eingenommenen Medikamente. Dadurch können Wechselwirkungen und Nebenwirkungen wahrscheinlicher werden. Medikamente sollten deshalb regelmäßig gemeinsam mit dem behandelnden Arzt überprüft werden.

Wichtig: Blutdruck- oder Cholesterinmedikamente sollten nicht eigenständig abgesetzt werden, auch wenn man sich gut fühlt. Viele Risikofaktoren verursachen lange Zeit keine Beschwerden.

Gesundes Älterwerden bedeutet nicht, jede Erkrankung verhindern zu können. Es bedeutet vielmehr, beeinflussbare Risiken frühzeitig zu erkennen und möglichst lange körperlich, geistig und sozial aktiv zu bleiben.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Medizinische Vorsorge & Körperbewusstsein
17.09.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Menstruation
Was Frauen über ihren Zyklus wissen sollten
Bewegung und Impfungen
Das ist der Schlüssel zum gesunden Altern
Klein, aber mächtig
Schilddrüse: Heimlicher Taktgeber unseres Körpers
Krank nach der Reise
Nach dem Urlaub ist vor dem Krankenstand
Weissfleckenkrankheit
Leben mit Vitiligo: Betroffene leiden psychisch
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
353.976 mal gelesen
Günther Paal
Österreich
Ihm Kind „verkauft“, dann erpresst: Arge Details
121.151 mal gelesen
In einer Selbstanzeige und einem Video gestand Kabarettist Günther Paal sexuelle  Handlungen an ...
Gericht
Missbrauch: „Gunkl“ zahlte 150.000 € Schweigegeld
108.260 mal gelesen
Günther Paal wird wegen mutmaßlichen Kindesmissbrauchs angeklagt. Eine Frau und deren Mutter ...
Wirtschaft
Diesel in Österreich so teuer wie noch nie!
1834 mal kommentiert
Der Dieselpreis ist im September auf ein Allzeithoch gestiegen.
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
1752 mal kommentiert
Günther Paal
Gericht
Missbrauch: „Gunkl“ zahlte 150.000 € Schweigegeld
1173 mal kommentiert
Günther Paal wird wegen mutmaßlichen Kindesmissbrauchs angeklagt. Eine Frau und deren Mutter ...
Mehr Medizinische Vorsorge & Körperbewusstsein
Lebensstil anpassen!
So kann man Herzinfarkt und Schlaganfall vorbeugen
Gratis Gefäß-Screening
Aortenaneurysma früh erkennen und Leben retten
Neuer Bericht
Senioren: Unfälle nehmen stetig zu – jetzt handeln
Schöne Haut erhalten
Wundheilung unterstützen, Narben vorbeugen
Expertin klärt auf
Eine Störung der Schilddrüse richtig erkennen

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf