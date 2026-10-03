Wo ist er hin? Rätsel um verschwundenen Markt

Anfrage nicht beantwortet

Bereits am 15. September brachte die SPÖ deshalb eine Anfrage an Marktreferent, VP-Vizebürgermeister Martin Hajart ein. Sie will unter anderem wissen, seit es den Markt in der Neuen Heimat nicht mehr gibt und warum nicht. Eigentlich hätte die Gemeinderatssitzung vergangene Woche Licht ins Dunkel bringen können. Doch Hajart beantwortete die Anfrage dort nicht.

Damit bleibt weiterhin offen, wann am Vogelfängerplatz tatsächlich zum letzten Mal Marktstände aufgebaut wurden – und ob beziehungsweise wann der Stadtteilmarkt wiederbelebt werden soll.