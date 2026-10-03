Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kurioser Fall

Wo ist er hin? Rätsel um verschwundenen Markt

Oberösterreich
03.10.2026 13:00
So sah es beim Lokalaugenschein der SPÖ an einem Markttag am Vogelfängerplatz in der Neuen ...
So sah es beim Lokalaugenschein der SPÖ an einem Markttag am Vogelfängerplatz in der Neuen Heimat aus: Dort, wo Beschicker ihre Ware anbieten sollten, war es total verwaist.(Bild: zVg)
Porträt von Mario Ruhmanseder
Von Mario Ruhmanseder

Eigentlich sollte hier jeden Samstag reges Markttreiben herrschen. Zumindest wenn man den offiziellen Informationen der Stadt Linz glaubt. Doch wer sich vor Ort auf die Suche nach Händlern und ihren Ständen macht, erlebt eine Überraschung. Die SPÖ wurde stutzig, machte selbst den Lokalaugenschein – und will nun wissen, was hier eigentlich los ist.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Während beim Urfahraner Herbstmarkt aktuell Tausende Besucher zwischen Fahrgeschäften, Gastronomie und Verkaufsständen unterwegs sind, herrscht bei einem anderen Linzer Markt offenbar schon seit mehreren Monaten gähnende Leere. Am Vogelfängerplatz in der Neuen Heimat ist nämlich weiterhin regelmäßig Markttag – allerdings offenbar nur im Internet.

Seit Monaten kein einziger Stand mehr
Laut Homepage der Stadt sollte dort jeden Samstag von 6.30 bis 10 Uhr reges Markttreiben herrschen. Tatsächlich soll aber schon seit Monaten kein einziger Stand mehr aufgebaut worden sein. Auf die kuriose Diskrepanz ist die Linzer SPÖ gestoßen. Stadtrat Thomas Gegenhuber und Stadtvize Merima Zukan machten sich selbst ein Bild vor Ort. Statt Bäcker, Fleischer, Gemüse und Eiern, die auf der städtischen Homepage nach wie vor angekündigt werden, fanden sie eine leere Fläche vor. Gespräche mit Menschen aus dem Viertel hätten ergeben, dass der Markt sogar seit rund einem Jahr nicht mehr stattfinde.

So wird der Frischemarkt weiterhin im Netz beworben.
So wird der Frischemarkt weiterhin im Netz beworben.(Bild: Scr. linz.at)

Weiterhin „beliebter Nahversorger“
Bemerkenswert: Auf der Homepage der Stadt wird der Markt weiterhin als „beliebter Nahversorger“ geführt. Bei den ebenfalls ausgesetzten Märkten in Dornach-Auhof und am Spallerhof wird hingegen ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese derzeit nicht stattfinden.

Anfrage nicht beantwortet
Bereits am 15. September brachte die SPÖ deshalb eine Anfrage an Marktreferent, VP-Vizebürgermeister Martin Hajart ein. Sie will unter anderem wissen, seit es den Markt in der Neuen Heimat nicht mehr gibt und warum nicht. Eigentlich hätte die Gemeinderatssitzung vergangene Woche Licht ins Dunkel bringen können. Doch Hajart beantwortete die Anfrage dort nicht.

Damit bleibt weiterhin offen, wann am Vogelfängerplatz tatsächlich zum letzten Mal Marktstände aufgebaut wurden – und ob beziehungsweise wann der Stadtteilmarkt wiederbelebt werden soll.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
03.10.2026 13:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

In diesem Mehrfamilienhaus in Niederbayern sind vor mehr als einem Jahr drei Leichen gefunden ...
Taten in Bayern 2025
Schreckliche Details im Prozess um Dreifachmord
Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Nun rasen die neuen „E-Bikes“ über die Radwege
126.108 mal gelesen
Laut dem Hersteller eignen sich die extra starken Gefährte „perfekt für Lieferdienste, lange ...
Innenpolitik
Ex-Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky verstorben
103.731 mal gelesen
Andrea Kdolsky machte ihre Krebserkrankung öffentlich, um anderen Mut zu machen und ihnen eine ...
Wirtschaft
Die neue Paketsteuer treibt bereits bizarre Blüten
81.079 mal gelesen
Bei einzelnen günstigen Produkten macht die neue Paketsteuer einen großen Teil des Endpreises ...
Wirtschaft
Die neue Paketsteuer treibt bereits bizarre Blüten
2166 mal kommentiert
Bei einzelnen günstigen Produkten macht die neue Paketsteuer einen großen Teil des Endpreises ...
Innenpolitik
Babler wackelt, nun lässt Marterbauer aufhorchen
1073 mal kommentiert
Babler holte Marterbauer von der Arbeiterkammer in die Regierung.
Innenpolitik
868.000 Dosen fehlen: Triage bei Grippe-Impfung!
748 mal kommentiert
Tausende bereits ausgemachte Impf-Termine dürften verschoben werden müssen.
Mehr Oberösterreich
Kurioser Fall
Wo ist er hin? Rätsel um verschwundenen Markt
Tötung und Zündelei
Schwerverbrecher an Innviertler Grenze erwischt
Linzer Universität
60 Jahre JKU: „Diese Uni ist kein Elfenbeinturm“
In Nacht auf Samstag
Kontrollen gegen Auto-Tuner: Es gab 187 Anzeigen
Tragödie auf der B33
Frontalcrash bei Melk: 75-jähriger Lenker tot
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf