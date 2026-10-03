Wo ist er hin? Rätsel um verschwundenen Markt

Eigentlich sollte hier jeden Samstag reges Markttreiben herrschen. Zumindest wenn man den offiziellen Informationen der Stadt Linz glaubt. Doch wer sich vor Ort auf die Suche nach Händlern und ihren Ständen macht, erlebt eine Überraschung. Die SPÖ wurde stutzig, machte selbst den Lokalaugenschein – und will nun wissen, was hier eigentlich los ist.
Während beim Urfahraner Herbstmarkt aktuell Tausende Besucher zwischen Fahrgeschäften, Gastronomie und Verkaufsständen unterwegs sind, herrscht bei einem anderen Linzer Markt offenbar schon seit mehreren Monaten gähnende Leere. Am Vogelfängerplatz in der Neuen Heimat ist nämlich weiterhin regelmäßig Markttag – allerdings offenbar nur im Internet.
Seit Monaten kein einziger Stand mehr
Laut Homepage der Stadt sollte dort jeden Samstag von 6.30 bis 10 Uhr reges Markttreiben herrschen. Tatsächlich soll aber schon seit Monaten kein einziger Stand mehr aufgebaut worden sein. Auf die kuriose Diskrepanz ist die Linzer SPÖ gestoßen. Stadtrat Thomas Gegenhuber und Stadtvize Merima Zukan machten sich selbst ein Bild vor Ort. Statt Bäcker, Fleischer, Gemüse und Eiern, die auf der städtischen Homepage nach wie vor angekündigt werden, fanden sie eine leere Fläche vor. Gespräche mit Menschen aus dem Viertel hätten ergeben, dass der Markt sogar seit rund einem Jahr nicht mehr stattfinde.
Weiterhin „beliebter Nahversorger“
Bemerkenswert: Auf der Homepage der Stadt wird der Markt weiterhin als „beliebter Nahversorger“ geführt. Bei den ebenfalls ausgesetzten Märkten in Dornach-Auhof und am Spallerhof wird hingegen ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese derzeit nicht stattfinden.
Anfrage nicht beantwortet
Bereits am 15. September brachte die SPÖ deshalb eine Anfrage an Marktreferent, VP-Vizebürgermeister Martin Hajart ein. Sie will unter anderem wissen, seit es den Markt in der Neuen Heimat nicht mehr gibt und warum nicht. Eigentlich hätte die Gemeinderatssitzung vergangene Woche Licht ins Dunkel bringen können. Doch Hajart beantwortete die Anfrage dort nicht.
Damit bleibt weiterhin offen, wann am Vogelfängerplatz tatsächlich zum letzten Mal Marktstände aufgebaut wurden – und ob beziehungsweise wann der Stadtteilmarkt wiederbelebt werden soll.
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