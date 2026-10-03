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Frage des Tages

Doppelstaatsbürgerschaften: Endgültig abschaffen?

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03.10.2026 13:13
Sollen Doppelstaatsbürgerschaften endgültig abgeschafft werden?
Sollen Doppelstaatsbürgerschaften endgültig abgeschafft werden?(Bild: Imre Antal)
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Von Community

Immer wieder hört man von Doppelstaatsbürgerschaften - kürzlich bei Lior Gliklich, dem neuen Goalie beim WAC. Doch die zwei Pässe werden auch fortwährend kritisiert. Unsere Frage des Tages vom 3. Oktober lautet daher: „Sollen Doppelstaatsbürgerschaften endgültig abschafft werden?“

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Welche Chancen und Herausforderungen können sich aus einer Doppelstaatsbürgerschaft für die betroffenen Personen Ihrer Meinung ergeben? Wie sollte der Staat mit der Möglichkeit einer Doppelstaatsbürgerschaft umgehen – welche Faktoren sollten dabei berücksichtigt werden? Sollten Doppelstaatsbürgerschaften endgültig abgeschafft werden?

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