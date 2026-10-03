Doppelstaatsbürgerschaften: Endgültig abschaffen?

Immer wieder hört man von Doppelstaatsbürgerschaften - kürzlich bei Lior Gliklich, dem neuen Goalie beim WAC. Doch die zwei Pässe werden auch fortwährend kritisiert. Unsere Frage des Tages vom 3. Oktober lautet daher: „Sollen Doppelstaatsbürgerschaften endgültig abschafft werden?“
Welche Chancen und Herausforderungen können sich aus einer Doppelstaatsbürgerschaft für die betroffenen Personen Ihrer Meinung ergeben? Wie sollte der Staat mit der Möglichkeit einer Doppelstaatsbürgerschaft umgehen – welche Faktoren sollten dabei berücksichtigt werden? Sollten Doppelstaatsbürgerschaften endgültig abgeschafft werden?
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