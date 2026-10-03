Doppelstaatsbürgerschaften: Endgültig abschaffen?

Welche Chancen und Herausforderungen können sich aus einer Doppelstaatsbürgerschaft für die betroffenen Personen Ihrer Meinung ergeben? Wie sollte der Staat mit der Möglichkeit einer Doppelstaatsbürgerschaft umgehen – welche Faktoren sollten dabei berücksichtigt werden? Sollten Doppelstaatsbürgerschaften endgültig abgeschafft werden?