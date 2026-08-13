Das kassiert der Staat von uns bei Kursgewinnen

Wer in Österreich sein hart erarbeitetes Geld vermehren will, hat es nicht leicht. Lässt man es am Sparbuch liegen, bringt es nicht nur wenig Zinsen, sondern obendrein kassiert auch der Staat vom Ertrag noch 25 Prozent KESt. Wer sein Erspartes in Wertpapiere anlegt, muss von etwaigen Kursgewinnen sogar noch mehr dem Fiskus abgeben. Geht es nach der ÖVP, soll sich das künftig ändern.
Sommerzeit ist Reisezeit. Viele Österreicher zieht es dabei in den Süden, etwa nach Italien, Kroatien oder Griechenland. Die Länder sind nicht nur ein tolles Urlaubsziel, sondern sie machen es ihrer Bevölkerung auch deutlich leichter, Vermögen – etwa für die Pension – aufzubauen.
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