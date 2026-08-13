Die Aufstellung: So startet Salzburg gegen Pafos!

Hier ist sie, die Startaufstellung, mit der Red Bull Salzburgs Trainer Danny Röhl in der 3. Runde der Quali zur Europa League gegen den FC Pafos den Erfolg sucht!
Die Aufstellung:
Nach dem 1:0-Zittersieg im Hinspiel ist Red Bull Salzburg mit einem Mini-Vorsprung zum Retourmatch nach Zypern gereist. Heute wollen die „Bullen“ gegen den zypriotischen Cup-Sieger den Aufstieg ins Playoff zur Europa League fixieren und damit auch die Teilnahme an einer europäischen Liga-Phase.
„Das wird eine harte Aufgabe!“
Doch Pafos, das seine Europacup-Heimspiele in Limassol austrägt, konnte heuer schon beweisen, dass man Rückstände aufholen kann. „Das wird eine harte Aufgabe, emotional und hitzig“, sagte Salzburg-Trainer Röhl und erinnerte an die 2. Quali-Runde.
In dieser hatte Pafos seine Comeback-Qualitäten unter Beweis gestellt. Nach einem Hinspiel-0:2 gegen Hajduk Split gelang der Aufstieg zu Hause noch mit einem 4:0 nach Verlängerung.
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