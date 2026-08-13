„Rüpel-Coach“ soll Arnautovic und Co. Beine machen

In Belgrad soll der Spanier nun einen Vertrag bis 20028 unterschreiben – das Mindestziel für den weiteren Saisonverlauf kann für Serbiens Rekordmeister nach dem Verpassen der Champions League nur die Verteidigung des Meistertitels sowie der Gewinn des Pokals sein. Zudem sollte wohl auch in der Europa League die Liga-Phase überstanden werden.