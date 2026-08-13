Dürre: Ökonomen erwarten keinen Teuerungsschub

Bei Schweine- und Hühnerfleisch sowie Eiern könne es wegen der Futtermittelknappheit ebenfalls zu Preissteigerungen kommen. Wie berichtet, werden bereits vermehrt Rinder geschlachtet, weil es zu wenig Grünschnitt und andere Futtermittel gibt. Dieses Überangebot lasse jetzt die Rinderfleischpreise sinken, sagte Koch vom Institut für Höhere Studien (IHS).„In der Summe sehe ich derzeit nicht das große Inflationsszenario auf uns zukommen.“ Wenn das Klimaphänomen El Niño in diesem Jahr und 2027 weltweit zu Dürre führe, werde das aber „problematisch“ für die globale Lebensmittelversorgung. Das könnte einen Inflationsschub auslösen.