Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Lagerbestände etc.

Dürre: Ökonomen erwarten keinen Teuerungsschub

Wirtschaft
13.08.2026 17:33
Ein vertrocknetes Maisfeld in Niederösterreich
Ein vertrocknetes Maisfeld in Niederösterreich(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Rekorddürre in Österreich wird laut der Einschätzung mehrerer Ökonomen keinen Teuerungsschub auslösen. Moderate Preisanstiege seien etwa bei Gemüse, Obst und verarbeiteten Lebensmitteln möglich, sagte IHS-Ökonom Sebastian Koch am Mittwoch.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Bei Schweine- und Hühnerfleisch sowie Eiern könne es wegen der Futtermittelknappheit ebenfalls zu Preissteigerungen kommen. Wie berichtet, werden bereits vermehrt Rinder geschlachtet, weil es zu wenig Grünschnitt und andere Futtermittel gibt. Dieses Überangebot lasse jetzt die Rinderfleischpreise sinken, sagte Koch vom Institut für Höhere Studien (IHS).„In der Summe sehe ich derzeit nicht das große Inflationsszenario auf uns zukommen.“ Wenn das Klimaphänomen El Niño in diesem Jahr und 2027 weltweit zu Dürre führe, werde das aber „problematisch“ für die globale Lebensmittelversorgung. Das könnte einen Inflationsschub auslösen.

In Österreich lag die Inflationsrate im Juli laut Schnellschätzung der Statistik Austria bei 2,7 Prozent. Die Senkung der Mehrwertsteuer auf ausgewählte Grundnahrungsmittel von zehn Prozent auf 4,9 Prozent seit 1. Juli dämpfte die Lebensmittelpreise maßgeblich. Bei frischem Gemüse und Obst sei es durch die Dürre aber bereits zu höheren Preisen gekommen, sagte Wifo-Ökonom Josef Baumgartner. Bei verarbeiteten Lebensmitteln würden die Preise erst später nach oben klettern, weil die Hersteller längere Lieferverträge und Lagerbestände hätten. Er erwartet einen Anstieg der Lebensmittelpreise im Herbst und Winter von über zwei Prozent.

Zitat Icon

In der Summe sehe ich derzeit nicht das große Inflationsszenario auf uns zukommen.

IHS-Ökonom Sebastian Koch

Komplexitätsforscher Peter Klimek sagte, dass die Erntemenge durch die Dürre nicht nur in Österreich sinke. Lebensmittel würden dadurch knapper und teurer. Durch den Iran-Krieg seien zudem die Düngemittelpreise und die Treibstoffkosten gestiegen. Die teureren Düngemittel werden sich voraussichtlich vor allem ab 2027 bemerkbar machen.

Österreichs Regierung ist sich beim Dürre-Hilfspaket für Landwirtinnen und Landwirte noch uneinig. Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) hatte zuletzt Hilfsgelder für unversicherte Landwirtinnen und Landwirte versprochen.

Lesen Sie auch:
Links im Bild: So sollte Mais derzeit idealerweise aussehen. Auf der rechten Seite ist der ...
In der Landwirtschaft
Dürre verursacht eine Milliarde Euro Schäden
10.08.2026
Dreimal so viele Kühe
Dürre bringt jetzt auch Schlachthöfe ans Limit
08.08.2026
„Ausnahmesituation“
Dürre-Alarm! Bauern fordern jetzt 300 Euro pro Kuh
03.08.2026

Nur 40 Prozent der Grünlandflächen gegen Dürre versichert
Der Gesamtschaden für die Landwirtschaft durch die Rekord-Trockenheit beläuft sich laut Schätzung der Hagelversicherung auf rund eine Milliarde Euro, wovon der Spezialversicherer nur rund 400 Millionen Euro abdeckt. Die Prognose umfasst den ausbleibenden Niederschlag bis 18. August und kann sich noch erhöhen. Derzeit sind in Österreich rund 80 Prozent der Ackerflächen, aber lediglich 40 Prozent der Grünlandflächen gegen Dürre versichert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
13.08.2026 17:33
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

krone.tv fragt nach
Trinkkultur? „Mit 18 habe ich mehr Alk getrunken!“
Videos im Zeitraffer
Verpasst? Die Sonnenfinsternis hier zum Nachsehen!
krone.tv fragt nach
„Gfraster“ & Co: Kann Gen Z gar österreichisch?
Nicolaus Frings im Gespräch mit dem stellvertretenden NÖ-Landesvize Stephan Pernkopf.
Im „Krone“-Interview
Pernkopf warnt vor Preisanstieg und Folgeschäden
Bereits vor 21 Jahren haben italienische Forscher den Erreger Vibrio vulnificus (siehe 3D-Grafik ...
Mittelmeer wird wärmer
„Fleischfressende Bakterien“ breiten sich aus
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Sonnenfinsternis beobachten: Das müssen Sie wissen
162.611 mal gelesen
Österreich
Sonnenfinsternis: So war das Spektakel am Himmel
127.087 mal gelesen
Die Sonnenfinsternis zog Menschen im ganzen Land in ihren Bann. 
Wien
Grillhaus-Clan zieht in Wien Spur der Verwüstung
98.810 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Grillhaus-Clan weigert sich seit Monaten, die abgefackelte Immobilie in Floridsdorf an die ...
Innenpolitik
Zwei Drittel der Pensionisten nicht pensionsreif
1181 mal kommentiert
Wie kann unser Pensionssystem langfristig finanziert werden? Der Tiroler Landeshauptmann Anton ...
Wirtschaft
Budget-Alarm, obwohl Steuern sprudeln wie noch nie
1071 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer hat wachsende Sorgen, ob das Budget „hält“.
Österreich
Bundesheer: Wer kennt diese verdächtigen Russen?
912 mal kommentiert
Kennen Sie einen der gesuchten russischen „Diplomaten“?
Mehr Wirtschaft
Lagerbestände etc.
Dürre: Ökonomen erwarten keinen Teuerungsschub
Krone Plus Logo
Steuer schlägt zu
Das kassiert der Staat von uns bei Kursgewinnen
Akzeptanz noch stabil
EZB: Automatisierung darf Bargeld nicht verdrängen
Tiefstand bei Dauer
Gesundheitsberufe und Beamte am häufigsten krank
Historischer Tiefstand
Angst vor Jobverlust? Krankenstände immer kürzer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf