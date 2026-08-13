Angst vor Jobverlust? Krankenstände immer kürzer

Leichte Erhöhung während der Pandemie

Seit damals wurden die Krankenstände immer kürzer, 2015 war die durchschnittliche Dauer mit 9,9 Tagen erstmals einstellig. Nach einer leichten Erhöhung in den Corona-Jahren (2020: 11,7; 2021: 10,3) gingen die Werte weiter zurück.

Weniger klar ist der Trend bei den durchschnittlichen Krankenstandstagen pro erwerbstätiger Person. Im Vorjahr lag die Zahl bei 14,7 – Herr und Frau Österreicher blieben also auch gesamt weniger Tage zu Hause. Zum Vergleich: Im Jahr 2024 lag der Wert bei 15,1 Tagen. Der Tiefstwert war 2006 bei 12,0 Tagen gelegen.