Brand in der Türkei
Passagiere sprangen mit Kindern von Boot ins Meer
Im Südwesten der Türkei ist ein Brand auf einem Ausflugsboot für Kinder ausgebrochen. 115 Menschen, darunter auch Besatzungsmitglieder, sprangen mit Rettungswesten ins Meer, um sich in Sicherheit zu bringen. Elf von ihnen erlitten Rauchgasvergiftungen.
Die Verletzten mussten in einem Krankenhaus behandelt werden, befanden sich laut den türkischen Behörden aber nicht in Lebensgefahr. Zunächst war unklar, ob auch Kinder darunter waren. Auf dem Ausflugsboot „Imparator“ waren zum Zeitpunkt des Feuers 115 Menschen, darunter acht Animateurinnen und Animateure.
Sie sprangen mit Rettungswesten nahe dem Seebad Fethiye ins Meer, um sich in Sicherheit zu bringen. Anschließend brachte die Küstenwache die Menschen an Land. Auch nahe Boote beteiligten sich an der Rettungsaktion. Der Betreiber des Boots teilte mit, dass „unsere Kunden und unsere Mitarbeiter in Sicherheit sind“. Die Nationalität der Passagierinnen und Passagiere sowie die Brandursache waren zunächst unklar. Ermittlungen wurden eingeleitet.
Die Flammen hatten die gesamte Länge des Schiffs erfasst. Dieses war nicht mehr fahrtüchtig und wurde an Land geschleppt. An Bord werden unter anderem Spiele, Unterhaltung und Essen angeboten.
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