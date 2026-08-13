Passagiere sprangen mit Kindern von Boot ins Meer

Sie sprangen mit Rettungswesten nahe dem Seebad Fethiye ins Meer, um sich in Sicherheit zu bringen. Anschließend brachte die Küstenwache die Menschen an Land. Auch nahe Boote beteiligten sich an der Rettungsaktion. Der Betreiber des Boots teilte mit, dass „unsere Kunden und unsere Mitarbeiter in Sicherheit sind“. Die Nationalität der Passagierinnen und Passagiere sowie die Brandursache waren zunächst unklar. Ermittlungen wurden eingeleitet.