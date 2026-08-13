Arabische Unterstützung für wankenden Infantino

„In Anerkennung der wichtigen Rolle, die der arabische Fußball bei der Zusammenführung der Menschen und der Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den Fußballverbänden in der gesamten arabischen Welt spielt, bekunden wir (...) unsere uneingeschränkte Unterstützung für Herrn Gianni Infantino, den Präsidenten der FIFA, und bekräftigen unser Vertrauen in seine Führung und sein anhaltendes Engagement für die Entwicklung des Fußballs weltweit“, erklärten die Vorsitzenden der sechs Verbände in einer gemeinsamen Erklärung.