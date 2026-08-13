Formel 1: „Er weiß, dass sein Platz in Gefahr ist“

Eigentlich sollte es die beste Saison von Russell werden. Doch während der 28-Jährige durchaus auch mit Pech zu kämpfen hatte, präsentierte sich Antonelli über die bisherigen Rennen vor allem konstanter und häufig schneller. Russells Rolle als unangefochtene Nummer eins im Mercedes-Team ist damit Vergangenheit. „Ich glaube, dass Kimi Antonellis Konstanz George Russell im Moment definitiv Probleme bereitet. Es scheint so, als ob er jedes Mal von Kimi zerstört wird, sobald er ins Auto steigt“, fällt das Urteil von F1-Legende Johnny Herbert deutlich aus.