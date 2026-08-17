Nesselsucht: Was hilft bei juckenden Quaddeln?

Das beste Mittel gegen Nesselsucht besteht darin, den Auslöser zu meiden. Leider ist das für diesen Patienten nicht möglich. Gegen den Juckreiz werden Antihistaminika eingesetzt. Reichen diese nicht, kann eine Behandlung mit einem Anti-IgE-Antikörper erfolgen. Dieser bindet im Körper an freies Immunglobulin E (IgE) und verringert dadurch die Aktivierung von Mastzellen. Das hemmt die Freisetzung von Histamin, Beschwerden gehen zurück.