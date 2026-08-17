Nesselsucht: Was hilft bei juckenden Quaddeln?

Leser fragen, Experten antworten zu den brennendsten gesundheitlichen Themen. Klemens S. (30): „Ich leide immer wieder an Nesselsucht (Urtikaria), die sich durch gerötete Haut und juckende Quaddeln äußert. Leider ist der Auslöser in meinem Fall nicht bekannt. Gibt es trotzdem etwas, das ich tun kann?“
Univ. Doz. Dr. Felix Wantke, FA für Pneumologie, Arzt für Allgemeinmedizin und Leiter des Floridsdorfer Allergiezentrums in Wien: Zumeist findet sich bei Urtikaria kein allergischer Auslöser. Oft verursachen Reize wie Infekte, Stress, Menstruation, Schmerzmitteleinnahme – eventuell auch in Kombination – solche Reaktionen. Von chronischer Urtikaria spricht man, wenn Nesselausschläge über einen Zeitraum von mindestens sechs Wochen anhalten. Die chronisch spontane Urtikaria gilt als Autoimmunerkrankung.
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Das beste Mittel gegen Nesselsucht besteht darin, den Auslöser zu meiden. Leider ist das für diesen Patienten nicht möglich. Gegen den Juckreiz werden Antihistaminika eingesetzt. Reichen diese nicht, kann eine Behandlung mit einem Anti-IgE-Antikörper erfolgen. Dieser bindet im Körper an freies Immunglobulin E (IgE) und verringert dadurch die Aktivierung von Mastzellen. Das hemmt die Freisetzung von Histamin, Beschwerden gehen zurück.
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