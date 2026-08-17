Künstler jagt jetzt selbst nach den Mozart-Dieben

Eine Anzeige bei der Polizei hat der 75-Jährige zwar schon eingebracht, damit aber nicht genug. Die Suche nach den Verbrechern will er nun selbst in die Hand nehmen. „Ich kontrolliere regelmäßig diverse Online-Handelsplattformen in der Hoffnung, dass die Figuren dort zum Verkauf angeboten werden“, so Hörl.