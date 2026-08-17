Künstler jagt jetzt selbst nach den Mozart-Dieben

Fast alle der insgesamt 230 Mozart-Figuren wurden aus dem Mirabellgarten in Salzburg gestohlen. Künstler Ottmar Hörl glaubt nicht an bloße Souvenir-Jäger, sondern an professionelle Langfinger, wie er der „Krone“ erzählte.
„Ich persönlich gehe von organisierter Kriminalität aus, da so viele Skulpturen verschwunden sind, immer nur nachts.“ Ein hoher finanzieller Schaden sei durch die Diebstähle entstanden. Von rund 20.000 Euro spricht der deutsche Konzeptkünstler.
Eine Anzeige bei der Polizei hat der 75-Jährige zwar schon eingebracht, damit aber nicht genug. Die Suche nach den Verbrechern will er nun selbst in die Hand nehmen. „Ich kontrolliere regelmäßig diverse Online-Handelsplattformen in der Hoffnung, dass die Figuren dort zum Verkauf angeboten werden“, so Hörl.
Fündig geworden sei er bisher aber noch nicht. Die Figuren hätten am geplanten Ende der Ausstellung versteigert werden sollen. 90 Euro pro Skulptur wäre der Rufpreis gewesen.
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