Temperatursturz: Jähes Ende der Rekordhitzephase

Die neue Arbeitswoche startet vor allem im Osten mit einem merklichen Unterschied: Die große Hitze ist nun auch hier vorbei. Erreichten die Temperaturen am Sonntag stellenweise noch 37 Grad, müssen wir uns am Montag mit weitaus weniger „begnügen“ – Temperaturunterschied: bis zu 10 Grad!
Ein weiterer Unterschied: Auch im Osten hat sich das Wetter umgestellt, Wolken, Schauer und das ein oder andere Gewitter bestimmen das Wettergeschehen.
Erstmals seit einem Monat landesweit Regen in Sicht
Erwähnenswert: Laut der Österreichischen Unwetterzentrale sei am Montag „erstmals seit dem 19. Juli landesweit Regen in Sicht“. Den wohl meisten Niederschlag wird es erneut im Westen geben.
Wer jedoch jetzt auf einen nachhaltigen Kurswechsel hinsichtlich der massiven Dürre hofft, muss wohl enttäuscht werden. Die anhaltende Trockenheit werde kaum gelindert, so Meteorologe Nikolas Zimmermann.
Starkregen, Hagel, Böen möglich
Wie viel Regen tatsächlich fällt, wird sich aber erst zeigen. Fest steht jedenfalls, dass bereits der Morgen von Vorarlberg bis ins westliche Niederösterreich nass startet. Vereinzelt mischen auch Gewitter mit, die stellenweise auch kräftig sein können. Die Unwetterzentrale warnte in diesem Zusammenhang mit Starkregen, Hagel und Böen.
Im Laufe des Tages muss dann nahezu überall mit Niederschlag gerechnet werden, die Sonne gibt, wenn überhaupt, nur ein sehr kurzes Gastspiel.
Wollen Sie wissen, wann und wie viel Regen es in Ihrer Gemeinde geben wird? Geben Sie einfach ihre Postleitzahl ein:
Gluthitze vorbei
Mit der großen Hitze ist es jedenfalls, wie bereits kurz angekündigt, vorbei. Der 30er ist dann wohl erst zur Wochenmitte wieder in Sicht. Neuerliche Abkühlung stellt sich dann in Richtung Wochenende ein.
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