Temperatursturz: Jähes Ende der Rekordhitzephase

Starkregen, Hagel, Böen möglich

Wie viel Regen tatsächlich fällt, wird sich aber erst zeigen. Fest steht jedenfalls, dass bereits der Morgen von Vorarlberg bis ins westliche Niederösterreich nass startet. Vereinzelt mischen auch Gewitter mit, die stellenweise auch kräftig sein können. Die Unwetterzentrale warnte in diesem Zusammenhang mit Starkregen, Hagel und Böen.