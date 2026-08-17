Auch der Leitha geht langsam das Wasser aus

Nicht nur die Lacken und der Neusiedler See leiden unter der Trockenheit, auch die Leitha und der Komitatskanal in Nickelsdorf im Burgenland sind teilweise leer. In einer Hauruckaktion wurden deshalb Fische aus dem schon seichten Wasser gerettet.
Tierfreundin Tina Rosner bekam die Info, dass es um die Fische schlimm bestellt sei, und reagierte. „Ich habe unsere Jäger angerufen und um Hilfe gebeten. Die Burschen sind immer da, wenn ich sie brauche, egal, ob es sich um Wild handelt oder jetzt eben um die Fische.“
In einer Hauruckaktion trommelten Paul Moser und Thomas Waldsich einige andere Jäger zusammen und gingen auf Fischfangmission.
„Einen Teil der Tiere haben wir in Gattendorf wieder in der Leitha ausgesetzt, wo es noch Wasser gibt, den anderen im Komitatskanal dort, wo er entspringt, weil auch dort noch tieferes Wasser ist. Jetzt hoffen wir auf Regen, damit sich die Situation etwas entspannt“, so Waldsich. Wir hoffen mit ihnen!
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