Auch der Leitha geht langsam das Wasser aus

„Einen Teil der Tiere haben wir in Gattendorf wieder in der Leitha ausgesetzt, wo es noch Wasser gibt, den anderen im Komitatskanal dort, wo er entspringt, weil auch dort noch tieferes Wasser ist. Jetzt hoffen wir auf Regen, damit sich die Situation etwas entspannt“, so Waldsich. Wir hoffen mit ihnen!