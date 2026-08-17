Nach „Tracht Prügel“: Hütter nun schon unter Druck

Mehrere Probleme bleiben

„In erster Linie überwiegt die Enttäuschung. Wir haben ganz klar die Grenzen aufgezeigt bekommen“, zeigte sich Hütter nach dem Spiel gegenüber der „Bild“ beinahe fassungslos. Wenige Tage vor dem ersten Pflichtspiel sind die Probleme im Kader deutlich zu sehen. Zwar wartet am Freitag im DFB-Pokal mit Fünfligist SC St. Tönis noch ein Gegner, gegen den ein Sieg Pflicht sein muss, aber schon eine Woche später geht es gegen Union Berlin auch in der Bundesliga wieder los.