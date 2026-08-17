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Vor genau zwölf Jahren brach er sich das Genick…

Sport-Mix
17.08.2026 05:36
Andreas Ernhofer schwamm bei der EM in Paris stark.
Andreas Ernhofer schwamm bei der EM in Paris stark.(Bild: GEPA)
Porträt von Matthias Mödl
Von Matthias Mödl

Am 16. August 2014 änderte sich das Leben von Andreas Ernhofer schlagartig: „Ich machte von einem Steg am Steinbrunner See einen Köpfler ins Wasser, konnte plötzlich nicht mehr Arme und Beine bewegen.“ Er wäre damals fast ertrunken. Cousin Stefan rettete ihm das Leben. Er ist heute sein Coach. Am 16. August 2026 nahm Ernhofer bei der EM in Paris teil und zeigte über 50 m Kraul eine starke Leistung.

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Der Niederösterreicher brach sich am 16. August 2014 drei Halswirbel. „Das Wasser“, erzählt Andi, „war nicht flach. Nur war anscheinend der Winkel beim Eintauchen so blöd, dass die Wasserspannung zum Unglück führte.“ Im Spital hieß es, dass die Wahrscheinlichkeit für einen Lotto-Sechser höher sei. „Den“, sagt Ernhofer, „hätte ich lieber gehabt. Aber ich sehe es nicht als Mega-Pech. Ich hätte auch sterben können, bin sehr froh, dass ich noch auf dieser Welt sein darf.“

Als er im Spital aufwachte, sagte der Arzt damals: „Du hast einen Unfall gehabt, bist abwärts vom Kopf belähmt und das wird sich wohl nie wieder bessern.“ Heute sagt der Schwimmer aus Deutsch-Wagram: „Ich weiß, dass nichts unmöglich ist. Ich bin stolzer denn je! Ich habe mich mit der Hilfe meiner Liebsten nicht nur ins Leben zurückgekämpft, sondern ein Leben aufgebaut, dass ich gegen Nichts auf der Welt tauschen würde. Ein Leben voller Freude, Liebe und Hoffnung.“

Andreas Ernhofer bei seinem österreichischen Rekord über 100 Meter Kraul bei der EM in Paris.
Andreas Ernhofer bei seinem österreichischen Rekord über 100 Meter Kraul bei der EM in Paris.(Bild: GEPA)

Valentin Bayer sprang als Betreuer ein
Bei der EM in Paris, wo erstmals Para-Bewerbe im Rahmen der Titelkämpfe der nichtbehinderten Schwimmer und Schwimmerinnen stattfanden, zeigte Ernhofer über 100 Meter Kraul eine großartige Leistung. Er schwamm im Finale in der Zeit von 1:30,59 Minuten österreichischen Rekord und belegte Platz sieben – so wie auch über 50 Meter Kraul. Da seine Ehefrau Leni am Wochenende als Betreuerin verhindert war, übernahm diese Rolle der nichtbehinderte Schwimmer Valentin Bayer. Das Duo harmonierte perfekt.

Andreas Ernhofer mit seinem EM-Betreuer Valentin Bayer.
Andreas Ernhofer mit seinem EM-Betreuer Valentin Bayer.(Bild: GEPA)

Zur Stimmung im Stadion sagte Ernhofer: „Es war unglaublich, die Stimmung war wie bei den Olympischen Spielen. Vor zwei Jahren verzauberte Leon Marchand alle. Diese Begeisterung für den Schwimmsport ist in Frankreich geblieben. Die Zuschauer haben mich bei meinem Rekord ins Ziel getragen.“

Kurzfristige Benachrichtigung
Die Bestmarke überraschte den 29-Jährigen: „Die reine Para-EM ist ja erst im September in der Türkei. Die Vorbereitung ist auf diesen Event ausgerichtet, um dort in absoluter Bestform zu sein.“ Dass die EM in Kocaeli stattfindet, erfuhren die Schwimmer aber erst Anfang Mai. Ernhofer erklärt: „Nach dem Rückzug der Niederlande als Veranstalter war lange nicht klar, ob eine Para-EM stattfinden wird. Das hat die heurige Planung natürlich kompliziert gemacht.“ Aber er hat bekanntlich ja schon ganz andere Probleme gelöst.

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