Vor genau zwölf Jahren brach er sich das Genick…

Als er im Spital aufwachte, sagte der Arzt damals: „Du hast einen Unfall gehabt, bist abwärts vom Kopf belähmt und das wird sich wohl nie wieder bessern.“ Heute sagt der Schwimmer aus Deutsch-Wagram: „Ich weiß, dass nichts unmöglich ist. Ich bin stolzer denn je! Ich habe mich mit der Hilfe meiner Liebsten nicht nur ins Leben zurückgekämpft, sondern ein Leben aufgebaut, dass ich gegen Nichts auf der Welt tauschen würde. Ein Leben voller Freude, Liebe und Hoffnung.“