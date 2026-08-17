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Insidous: Out of the Further kommt in die Kinos

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17.08.2026 06:00
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Die „Insidious“-Reihe hat weltweit über 740 Millionen Dollar an den Kinokassen eingespielt. Nun kehrt sie mit einer neuen Familie und einem Schrecken zurück, der die Grenzen dessen, wozu das Ewigreich fähig ist, neu definiert. Wir verlosen dazu 5x2 Kinotickets. 

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In Insidous: Out of the Further spielt Amelia Eve eine junge Mutter namens Gemma, die ihre Tochter in dem Haus großzieht, in dem sie selbst aufgewachsen ist. Dort findet sie heraus, dass sie in das Ewigreich reisen kann – das Reich der verlorenen Seelen im Herzen des „Insidious“-Universums.

(Bild: sony Pictures)
(Bild: sony Pictures)
(Bild: sony Pictures)

Als etwas Böses hinter ihr her ist, entdeckt Gemma eine Fähigkeit, die alles verändert: Sie betritt nicht nur das Ewigreich, sondern kann auch das, was dort lebt, in die reale Welt zurückbringen. Sobald die Dämonen ihre Macht erkennen, wird unsere Welt zu ihrem Spielplatz.

(Bild: sony Pictures)
(Bild: sony Pictures)
(Bild: sony Pictures)
(Bild: sony Pictures)

Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost zum Kinostart am 21. August, 5x2 Kinotickets. Einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 21. August, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.

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