Ebola-Ausbruch ist der tödlichste bisher im Kongo

Ausbruch in Uganda eingedämmt

Weltweit handelt es sich um die zweitgrößte Ebola-Epidemie. Sie wird nur von dem Ausbruch in Westafrika zwischen 2014 und 2016 übertroffen, bei dem in Guinea, Liberia und Sierra Leone 28.616 Fälle und 11.310 Tote registriert wurden. Im Kongo kursierte das Virus Forschern zufolge wohl bereits seit Jänner, wurde jedoch erst Mitte Mai offiziell festgestellt. Ein Übergreifen auf das Nachbarland Uganda konnte unterdessen eingedämmt werden: Dort erklärten die Behörden den Ausbruch im vergangenen Monat für beendet, nachdem die Zahl der Fälle auf 20 und die der Toten auf zwei begrenzt werden konnte.