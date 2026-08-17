„Der Thomas hat wie ein richtiger Held gehandelt“

Nach einer blutigen Messerattacke auf eine 30-Jährige wurde ein 43-Jähriger zum Helden. Der Bürgermeister von St. Johann am Walde (OÖ) ist stolz auf seinen Mitbürger und Freund, der dem Messeropfer von Mettmach das Leben gerettet hat. Dabei hatte der seine hochschwangere Frau mit im Auto.
„Als Bürgermeister bin ich enorm stolz, dass es in unserem Land solche Leute wie den Thomas gibt. Was er gemacht hat, war eine richtige Heldentat“ – Konrad Nagl, Bürgermeister von St. Johann am Walde, übernahm am Sonntag die Beantwortung der Medienanfragen, weil natürlich alle mit Thomas S. (43) sprechen wollten. Denn der mutige Steinmetz, er war gerade mit seiner hochschwangeren Frau am Weg ins Spital, wurde am Freitag in der Früh in Mettmach zum Lebensretter.
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