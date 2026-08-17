Auch Weg des Weltrekordlers kann Endi Mut machen

Mit einer weiteren Spitzenleistung und dem insgesamt fünften österreichischen Top-10-Platz endete gestern die Leichtathletik-EM in Birmingham. Julia Mayer wurde im schwierigen Marathon sensationell in 2:28:23 Stunden Zehnte. Auf der Strecke, die 700 Höhenmeter aufwies, blieb sie nur rund zwei Minuten über ihrem Rekord.