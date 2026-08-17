Auch Weg des Weltrekordlers kann Endi Mut machen

Aus einer Medaille wurde nichts, Titelverteidigerin Victoria Hudson konnte wegen ihrer Schwangerschaft nicht starten, dennoch zeigten Österreichs Leichtathleten bei der EM groß auf. Allen voran die beiden Jungstars Enzo Diessl (22) und Endiorass Kingley (24) als Fünfter und Sechster im Hürdensprint respektive im Dreisprung.
Mit einer weiteren Spitzenleistung und dem insgesamt fünften österreichischen Top-10-Platz endete gestern die Leichtathletik-EM in Birmingham. Julia Mayer wurde im schwierigen Marathon sensationell in 2:28:23 Stunden Zehnte. Auf der Strecke, die 700 Höhenmeter aufwies, blieb sie nur rund zwei Minuten über ihrem Rekord.
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