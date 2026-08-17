Rapid: Das 8:0-Spektakel ging allen unter die Haut

„Endlich ein Spiel gekillt“

Rapids achter Pflichtspielsieg in Folge war aber auch ein Ausrufezeichen: „Ich bin froh, dass wir endlich einmal ein Spiel gekillt haben“, grinste der Däne. Die Diskussion ist vorbei. Jene über die „Einser-Offensive“ der Grün-Weißen auch: Ercan Kara und Adamsen harmonieren perfekt, von den Flügel schieben Nossa Dahl und Yusuf Demir an. Womit die Rotation in Hütteldorf aber nicht erledigt ist. Die Doppelbelastung soll lange dauern. „Wir brauchen den Wettkampf, haben aber den Kern unseres Teams gefunden“, so Hoff Thorup. Der ab sofort in den „wichtigeren“ Partien auf seine Einser-Offensive setzen wird. Also wohl auch am Donnerstag im Millionen-Duell. Wo Jakob Schöller wohl kein Thema ist. In Minute 80 eingewechselt, acht Minuten später war es vorbei – vermutlich wieder muskuläre Probleme.