Rapid: Das 8:0-Spektakel ging allen unter die Haut

8:0 gegen den GAK! Eine Jubelwelle der Spieler mit den VIP-Fans, das passiert in Hütteldorf auch nicht so oft. Gestern schon. Der Block West skandierte auch den Namen von Tonni Adamsen. Eine Ehre, die einem neuen Spieler in Hütteldorf selten zu Teil wird. Das gestrige Spektakel ging halt allen unter die Haut, der Funke vom Rasen sprang auf die Tribünen und umgekehrt.
„Ein 7:1 habe ich schon einmal erlebt, aber ein 8:0?“, strahlte Rapids Trainer Johannes Hoff Thorup. „Das war das erste Mal, dass ich mich auf der Bank hinsetzen, das Spiel einfach nur genießen konnte. Das kann ich sonst auch bei Siegen nie.“
„Endlich ein Spiel gekillt“
Rapids achter Pflichtspielsieg in Folge war aber auch ein Ausrufezeichen: „Ich bin froh, dass wir endlich einmal ein Spiel gekillt haben“, grinste der Däne. Die Diskussion ist vorbei. Jene über die „Einser-Offensive“ der Grün-Weißen auch: Ercan Kara und Adamsen harmonieren perfekt, von den Flügel schieben Nossa Dahl und Yusuf Demir an. Womit die Rotation in Hütteldorf aber nicht erledigt ist. Die Doppelbelastung soll lange dauern. „Wir brauchen den Wettkampf, haben aber den Kern unseres Teams gefunden“, so Hoff Thorup. Der ab sofort in den „wichtigeren“ Partien auf seine Einser-Offensive setzen wird. Also wohl auch am Donnerstag im Millionen-Duell. Wo Jakob Schöller wohl kein Thema ist. In Minute 80 eingewechselt, acht Minuten später war es vorbei – vermutlich wieder muskuläre Probleme.
Mit dem 8:0 holte sich Rapid gestern eine breite Brust für das Play-off-Hinspiel der Conference League bei den Hearts. Allerdings: Die Schotten schossen sich mit einem 6:2 gegen Inverness warm.
Fassungslosigkeit beim GAK
Während GAK-Trainer Ferdinand Feldhofer bei seiner Rückkehr nach Hütteldorf litt: „Wir können uns nur entschuldigen. Das ist der dunkelste Moment, die bitterste Niederlage meines Lebens.“ Die GAK-Fans forderten sogar „Feldhofer raus“. Das Spruchband hatten sie vorbereitet.
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