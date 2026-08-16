Gemeinden geht Wasser aus, doch es fehlt Überblick

„Da muss ich Sie an die Bundesländer verweisen“ – und die weisen zurück

Weder im zuständigen Ministerium („Da muss ich Sie leider an die Bundesländer verweisen“) noch bei den einzelnen Ländern: „Dem Land stehen keine flächendeckenden Daten über alle kommunalen Wasserversorgungsanlagen zur Verfügung“, heißt es etwa aus Tirol. Das Land Oberösterreich erklärt, dass „mengenmäßige Mängel“ nicht gemeldet werden müssen. Und auch in Vorarlberg liege „die Zuständigkeit für die Wasserversorgung bei den Gemeinden“. So wandert die Verantwortung vom Bund zu den Ländern und von dort weiter zu den Gemeinden und Wasserversorgern.