Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Blinder Datenfleck

Gemeinden geht Wasser aus, doch es fehlt Überblick

Innenpolitik
16.08.2026 18:05
Die Trockenheit bringt lokale Versorgungssysteme an ihre Grenzen, schon 111 Gemeinden müssen ...
Die Trockenheit bringt lokale Versorgungssysteme an ihre Grenzen, schon 111 Gemeinden müssen Wasser sparen. Doch der österreichweite Überblick fehlt.(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)
Porträt von Jennifer Kapellari
Von Jennifer Kapellari

Die anhaltende Trockenheit bringt lokale Versorgungssysteme an ihre Grenzen. Meist setzt man noch auf Freiwilligkeit – so rufen nach „Krone“-Recherchen bereits 111 Gemeinden zum Wassersparen auf –, vereinzelt gibt es sogar Verbote. Doch wo genau welche Maßnahmen gelten, weiß man weder bei Bund noch Ländern.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Österreich sitzt auf einem gewaltigen Wasserschatz. Normalerweise zumindest. Nach Wochen mit Hitze und kaum ergiebigem Regen zeigt sich nun, dass auch dieser Schatz nicht überall und jederzeit unbegrenzt zur Verfügung steht. Es gibt zwar keine offizielle Zahl, in wie vielen Gemeinden Sparmaßnahmen getroffen werden, „Krone“-Recherchen zeigen aber: Schon in mindestens 111 Gemeinden werden die Menschen angehalten, sparsam mit dem kostbaren Nass umzugehen.

In Pöggstall wirkte allein die Drohung
Am stärksten betroffen ist – aufgrund der Größe – Niederösterreich. Rund 70 Gemeinden appellieren, auf die Bewässerung von Rasenflächen, das Waschen von Autos und das Befüllen von Pools zu verzichten. Lediglich die Gemeinde Weinzierl am Walde erließ eine rechtsverbindliche Verordnung. Pöggstall stellte kurzzeitig eine Abschaltung des Trinkwassers zwischen 22 und 4 Uhr in Aussicht – die Drohung wirkte, der Verbrauch sank.

In Salzburg setzt man lieber auf Freiwilligkeit. In Koppl, Seeham, Anthering, Hallwang, Eugendorf, Dorfbeuern und Berndorf soll kein Liter verschwendet werden. Auch St. Georgen und Puch veröffentlichten entsprechende Aufrufe ihrer Wassergenossenschaften.

(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Strenger läuft es in Kärnten ab. In Köttmannsdorf, Gurk, Griffen, Steuerberg und Klein St. Paul wurde das Wassersparen sogar rechtlich angeordnet – das heißt, bei Verstößen drohen Strafen. Zusätzlich beteiligt sich der gesamte Bezirk Wolfsberg an einem gemeinsamen Sparaufruf.

Brunnen und nächtliches Trinkwasser abgedreht
Im burgenländischen Bad Tatzmannsdorf wurden als Sparmaßnahme auch öffentliche Brunnen abgeschaltet. In der steirischen Gemeinde Gaishorn musste im Juli nachts das Trinkwasser abgedreht werden, so konnten sich Hochbehälter wieder füllen. In Wien gelten derzeit hingegen keine Einschränkungen. „Die Wasserversorgung ist vollständig sichergestellt“, teilt das Magistrat mit.

Lesen Sie auch:
Um das kostenlose Leitungswasser beim Wirt ist eine Diskussion entbrannt.
Bis zu 3,60 € verlangt
Streit über das Glas Leitungswasser im Wirtshaus
15.08.2026
Krone Plus Logo
Rekordtrockenheit
So hart trifft die Dürre Österreichs Landwirte
16.08.2026
Krone Plus Logo
Viele Wasser-Neider
Darum werden Sportplätze trotz der Dürre bewässert
15.08.2026

Bei der Trinkwasseraufsicht Oberösterreich lagen zuletzt rund 40 Meldungen von Versorgern vor, bei denen es Probleme gab. Wie viele Gemeinden tatsächlich betroffen sind, weiß das Land jedoch nicht – mindestens fünf Kommunen appellierten aber öffentlich zum Sparen. Vorarlberg und Tirol konnten keine konkreten Angaben machen.

Datenlücke: Wo Maßnahmen gelten, weiß niemand genau
Und damit steht Oberösterreich nicht alleine da. Zwar mangelt es eigentlich nicht an Daten über Österreichs Wasser: Pegelstände, Niederschlagsmengen und Grundwasserreserven werden laufend gemessen, ausgewertet und veröffentlicht – etwa am staatlichen Portal eHYD. Rund 700 Messstellen liefern dafür aktuelle Werte, insgesamt werden sogar an mehreren tausend Punkten Daten erhoben.

Noch dazu kommen die Wasserhaushaltsberichte des Ministeriums, das Wasserinformationssystem Austria und europäische Dürrekarten. Doch eine scheinbar einfache Frage kann niemand vollständig beantworten: Wo müssen die Menschen gerade Wasser sparen? Eine zentrale, laufend aktualisierte Übersicht über kommunale Aufrufe, Einschränkungen und Verbote gibt es nicht.

Der zuständige Minister Norbert Totschnig kennt nur Teile der aktuellen Lage.
Der zuständige Minister Norbert Totschnig kennt nur Teile der aktuellen Lage.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

„Da muss ich Sie an die Bundesländer verweisen“ – und die weisen zurück
Weder im zuständigen Ministerium („Da muss ich Sie leider an die Bundesländer verweisen“) noch bei den einzelnen Ländern: „Dem Land stehen keine flächendeckenden Daten über alle kommunalen Wasserversorgungsanlagen zur Verfügung“, heißt es etwa aus Tirol. Das Land Oberösterreich erklärt, dass „mengenmäßige Mängel“ nicht gemeldet werden müssen. Und auch in Vorarlberg liege „die Zuständigkeit für die Wasserversorgung bei den Gemeinden“. So wandert die Verantwortung vom Bund zu den Ländern und von dort weiter zu den Gemeinden und Wasserversorgern.

„Kein Land der ständigen Einschränkungen“
Gegen dauerhafte Verbote spricht sich übrigens Gemeindebundpräsident Johannes Pressl aus: „Wir waren in Österreich immer ein Land der Möglichkeiten und nicht ein Land der ständigen Einschränkungen“, so der Gemeindevertreter, der sich vielmehr weniger Verluste durch alte Leitungen, neue Brunnen und Notverbindungen zwischen den Versorgern wünscht. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
16.08.2026 18:05
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

krone.tv fragt nach
Trinkkultur? „Mit 18 habe ich mehr Alk getrunken!“
Videos im Zeitraffer
Verpasst? Die Sonnenfinsternis hier zum Nachsehen!
krone.tv fragt nach
„Gfraster“ & Co: Kann Gen Z gar österreichisch?
Nicolaus Frings im Gespräch mit dem stellvertretenden NÖ-Landesvize Stephan Pernkopf.
Im „Krone“-Interview
Pernkopf warnt vor Preisanstieg und Folgeschäden
Bereits vor 21 Jahren haben italienische Forscher den Erreger Vibrio vulnificus (siehe 3D-Grafik ...
Mittelmeer wird wärmer
„Fleischfressende Bakterien“ breiten sich aus
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Kolumnen
Nach neuer Umfrage müssen Alarmglocken schrillen
92.957 mal gelesen
Mario Kunasek und Herbert Kickl: unterschiedliche Charaktere in der FPÖ
Niederösterreich
Brand im Föhrenwald: 250 Menschen evakuiert
92.786 mal gelesen
Es brennt erneut im Föhrenwald
Steiermark
Umfrage-Beben in der Steiermark: FPÖ räumt ab!
86.778 mal gelesen
Bei der Landeshauptmann-Direktwahl läge Mario Kunasek laut aktueller Umfrage weit vorn.
Kolumnen
Nach neuer Umfrage müssen Alarmglocken schrillen
2763 mal kommentiert
Mario Kunasek und Herbert Kickl: unterschiedliche Charaktere in der FPÖ
Steiermark
Umfrage-Beben in der Steiermark: FPÖ räumt ab!
1616 mal kommentiert
Bei der Landeshauptmann-Direktwahl läge Mario Kunasek laut aktueller Umfrage weit vorn.
Wien
Streit über das Glas Leitungswasser im Wirtshaus
1041 mal kommentiert
Um das kostenlose Leitungswasser beim Wirt ist eine Diskussion entbrannt.
Mehr Innenpolitik
Kritik vom Ex-Chef
Strolz teilt gegen NEOS aus: „Ideale verraten!“
Blinder Datenfleck
Gemeinden geht Wasser aus, doch es fehlt Überblick
Elf Tote am Samstag
Israel droht dem Libanon mit weiteren Angriffen
Isolation des Irans
Das sind die Optionen der USA im Wirtschaftskrieg
Sicherheit im Land
Vorarlberg kämpft für attraktivere Polizeijobs
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf