Zivildienst erlebt nun regelrechten Ansturm

Aus für Auslandseinsätze

Beim Dauerstreit um die Anrechnung von Freiwilligendiensten bleibt die Ministerin hart. Der „Wildwuchs“ müsse enden, es brauche eine klare Abgrenzung, ihr Vorschlag liege am Tisch. Ab 2040 fehlten jährlich 4000 Zivildiener. „Wenn uns die Zivis in der Pflege, in der Behindertenbetreuung, im Kindergarten und im Rettungsdienst ausgehen, dann haben wir ein riesiges gesellschaftliches Problem“, so Bauer. Dieser „Wildwuchs“, nämlich die Möglichkeit für Zivildiener, den Wehrersatzdienst bei NGOs im Ausland zu absolvieren, soll bereits mit der Inkraftsetzung der Reform abgeschafft werden. Kinder- und Jugendbetreuung in Indien und Wiederbewaldung in Costa Rica sollen der Vergangenheit angehören: „Das mögen wertvolle Erfahrungen für junge Männer sein. Aber Zivildienst bedeutet für mich, einen Beitrag in Österreich zu leisten.“