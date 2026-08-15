Südkorea macht Kim ein überraschendes Angebot

Nordkorea rückt näher an Russland

Auch international hat sich die Lage verändert. Nordkorea ist in den vergangenen Jahren enger an Russland herangerückt. Beobachtern zufolge unterstützt Pjöngjang Moskau im Krieg gegen die Ukraine mit Truppen und Munition. Im Gegenzug erhält das international isolierte Land demnach Zugang zu Geld, Lebensmitteln, Energie und militärischer Technologie aus Russland. Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un soll in den kommenden Monaten nach Moskau reisen, möglicherweise um weitere Waffenlieferungen zu besprechen.